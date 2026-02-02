Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 德黑蘭稱從未接特朗普「最後通牒」 批歐盟列革命衛隊為「恐怖組織」

即時國際
更新時間：18:03 2026-02-02 HKT
發佈時間：18:03 2026-02-02 HKT

美國總統特朗普早前稱向伊朗發出「最後通牒」，緩和當地局勢，伊朗據報未收到特朗普所謂「最後通牒」。當局也召見歐洲多國駐德黑蘭大使，反駁歐盟指伊斯蘭革命衛隊屬「恐怖組織」。

特朗普早前向伊朗提出必須在限期前進入談判階段，否則美國可能向伊朗動武。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）周一（2日）反駁指，德黑蘭並沒有接到特朗普所稱的限期，兩國並沒有就核問題達成協議。

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗外長稱與美接觸見成效  特朗普指雙方正「嚴肅」對話

貝卡伊表示，伊朗在外交程序上做法公正和嚴謹，絕不會接受任何「最後通牒」。

未來數日與美達成協議框架

法新社報道，伊朗也召見多個歐洲國家駐德黑蘭大使，貝卡伊回應指只屬最低限度手段，並指伊朗還有更多措施，應對外界對伊朗的不實指控。

相關新聞：伊朗局勢 | 特朗普稱美伊正在談判：「看看能否取得進展」

伊朗也稱已準備未來數日與美國達成協議框架，美國與伊朗已就數項有共識，現正確認和審視其他項目。據報多個中東國家參與斡旋伊朗局勢，但未有提及斡旋國。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
6小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
20小時前
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
8小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT
金價曾失守4500美元 3日累瀉兩成 前交易員警告「還沒有結束」 高盛稱槓桿效應加速跌勢
金價曾失守4500美元 3日累瀉兩成 前交易員警告「還沒有結束」 高盛稱槓桿效應加速跌勢
宏觀經濟
5小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
13小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
22小時前
大圍站馬尾女發難「以一敵四」 箍頸起飛腳咬住職員唔放 港鐵透露事情始末｜Juicy叮
大圍站馬尾女發難「以一敵四」 箍頸起飛腳咬住職員唔放 港鐵透露事情始末｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
10小時前