伊朗局勢 | 德黑蘭稱從未接特朗普「最後通牒」 批歐盟列革命衛隊為「恐怖組織」

美國總統特朗普早前稱向伊朗發出「最後通牒」，緩和當地局勢，伊朗據報未收到特朗普所謂「最後通牒」。當局也召見歐洲多國駐德黑蘭大使，反駁歐盟指伊斯蘭革命衛隊屬「恐怖組織」。

特朗普早前向伊朗提出必須在限期前進入談判階段，否則美國可能向伊朗動武。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）周一（2日）反駁指，德黑蘭並沒有接到特朗普所稱的限期，兩國並沒有就核問題達成協議。



貝卡伊表示，伊朗在外交程序上做法公正和嚴謹，絕不會接受任何「最後通牒」。

未來數日與美達成協議框架

法新社報道，伊朗也召見多個歐洲國家駐德黑蘭大使，貝卡伊回應指只屬最低限度手段，並指伊朗還有更多措施，應對外界對伊朗的不實指控。



伊朗也稱已準備未來數日與美國達成協議框架，美國與伊朗已就數項有共識，現正確認和審視其他項目。據報多個中東國家參與斡旋伊朗局勢，但未有提及斡旋國。