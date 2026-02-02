中國1月赴日航班跌48% 仙台小松等10機場班次「歸０」

中日關係未見降溫，《日本經濟新聞》周一（2日）報道，1月份從中國飛往日本的航班減少48%，預料2月農曆新年期間，班次未見回升。

報道引述英國航線數據分析公司睿思譽（Cirium）數據指，對比今年1月5日與去年11月14日的航班，中國飛往日本的航班（不包括香港和澳門）從5747班減少至3010班。



關西機場中國航班減62%

其中日本關西國際機場的中國航班數量減少62%，班次由2355班減少至888班。與關西機場有來往的中國機場則從29個減少至14個。

四川航空取消飛往關西國際機場的航班，青島航空和廈門航空8成以上航班停飛日本。

日本10個機場，中國往日本航班跌至0，分別為仙台、茨城、新潟、富山、小松、神戶、岡山、佐賀、長崎、和鹿兒島。

高市早苗言論觸發中日關係緊張。美聯社





中國今年兩度籲國民避免赴日。法新社

成田羽田兩機場跌幅較低

東京兩大機場來自中國的航班跌幅較關西少。東京成田機場的中國航班從1185班減至778班，減少34%；東京羽田機場則從991班減至957班，減少3%。

分析指航空公司可能判斷，一旦削減東京成田和羽田兩大機場航班，將不易復航。



日本首相高市早苗2025年11月在國會發表「台灣有事」言論後，中日關係惡化，北京隨即於11月14日呼籲國民避免前往日本；今年更兩度以日本治安不佳和地震頻繁為由，呼籲中國公民「近期避免前往日本」。



