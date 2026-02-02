Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國1月赴日航班跌48% 仙台小松等10機場班次「歸０」

即時國際
更新時間：16:43 2026-02-02 HKT
發佈時間：16:43 2026-02-02 HKT

中日關係未見降溫，《日本經濟新聞》周一（2日）報道，1月份從中國飛往日本的航班減少48%，預料2月農曆新年期間，班次未見回升。

報道引述英國航線數據分析公司睿思譽（Cirium）數據指，對比今年1月5日與去年11月14日的航班，中國飛往日本的航班（不包括香港和澳門）從5747班減少至3010班。

相關新聞：遊日注意｜罪案地震多發  外交部提醒中國公民春節避免前往

關西機場中國航班減62%

其中日本關西國際機場的中國航班數量減少62%，班次由2355班減少至888班。與關西機場有來往的中國機場則從29個減少至14個。

四川航空取消飛往關西國際機場的航班，青島航空和廈門航空8成以上航班停飛日本。

日本10個機場，中國往日本航班跌至0，分別為仙台、茨城、新潟、富山、小松、神戶、岡山、佐賀、長崎、和鹿兒島。

高市早苗言論觸發中日關係緊張。美聯社
高市早苗言論觸發中日關係緊張。美聯社


 

中國今年兩度籲國民避免赴日。法新社
中國今年兩度籲國民避免赴日。法新社

相關新聞：遊日注意︱12月中國客因高市「台灣有事」論暴跌45%  全球旅客去年達4270萬破紀錄

成田羽田兩機場跌幅較低

東京兩大機場來自中國的航班跌幅較關西少。東京成田機場的中國航班從1185班減至778班，減少34%；東京羽田機場則從991班減至957班，減少3%。

分析指航空公司可能判斷，一旦削減東京成田和羽田兩大機場航班，將不易復航。

相關新聞：釣魚台︱路透社：避免中日關係惡化  日方勸漁民勿赴該區海域

日本首相高市早苗2025年11月在國會發表「台灣有事」言論後，中日關係惡化，北京隨即於11月14日呼籲國民避免前往日本；今年更兩度以日本治安不佳和地震頻繁為由，呼籲中國公民「近期避免前往日本」。


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
5小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
19小時前
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
21小時前
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
7小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
12小時前
城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線
城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
投資理財
12小時前
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
9小時前