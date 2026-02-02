Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國防次長：確保第一島鏈不可侵 靠與華溝通穩定亞太想法天真

更新時間：15:34 2026-02-02 HKT
發佈時間：15:34 2026-02-02 HKT

美國早前公布新版《國防戰略》（National Defense Strategy, NDS），主理華府國防政策的國防部次長科爾比（Elbridge Colby）上周出訪南韓和日本。據美國國防部近日公布科爾比在南韓的演辭，華府對兩個東亞盟友重申必須堅守第一島鏈。

國防立場鷹派的科爾比上周一（26日）在南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）演說指，美國正在西太平洋作軍事部署，確保侵略第一島鏈的行動不可行。

第一島鏈橫跨菲律賓、台灣、日本和朝鮮半島。科爾比表示，美軍部署阻止任何國家以武力進犯區域。 

他又指亞洲穩定無法藉區域經濟互相依靠或外交手段保護，必須通過實力，才可達到持久和有利的勢力均衡，避免任何單一國家主導亞洲。
 

美日韓2024年聯合軍演。法新社
美日韓2024年聯合軍演。法新社



無意促中國政權更迭

科爾比表示，美國無意推動中國政權更迭或控制中國，只是必須清楚中國正作軍事現代化，解放軍在亞洲以至更廣泛地區的軍事活動日益頻繁。

科爾比稱國防部持續對中國保持尊重，並與之作專業溝通，聚焦戰略穩定、危機管控以及降低誤判風險。不過，他表示華府不會天真看待與中國互動能達到理想效果。

