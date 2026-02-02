Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宮副幕僚長婚禮 | 馬斯克罕見牽4寶媽亮相 搶盡風頭

即時國際
更新時間：13:43 2026-02-02 HKT
發佈時間：13:43 2026-02-02 HKT

全球首富馬斯克（Elon Musk）周日（1日）罕見牽著為他誕下4個孩子的Neuralink營運和特別項目總監齊利斯（Shivon Zilis），現身美國總統特朗普（Donald Trump）親信在海湖莊園舉行的盛大婚禮，令外界猜測馬斯克是否等同對外宣布齊利斯的名分。

據外界統計，現年54歲的馬斯克至今已與4名對象先後育有14名子女，而最近出生的4個孩子，母親正是齊利斯。兩人鮮少同框，馬斯克配戴紅領巾，造型引人注目。

外界猜測確立女方名分

馬斯克早在2022年就向法院申請，將這些小孩的姓氏全部改姓「馬斯克」並獲核准；今次他大方牽著齊利斯出席白宮副幕僚長的婚禮，外界解讀此舉有如對外正式宣告齊利斯在馬斯克家族中的重要地位。

這場婚禮的主角是白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）與美國駐外使館藝術總監埃爾莫爾（Erin Elmore），兩人在佛州海湖莊園舉行盛大婚禮。斯卡維諾於去年9月向埃爾莫爾求婚，當時他單膝跪地的畫面被分享出來，準新娘滿臉喜悅地答應求婚。

國務卿防長等權力核心雲集

除了特朗普親自到場，包括國務卿魯比奧、中東特使威特科夫、國防部長赫格塞思等高官皆到場祝賀一對新人。

特朗普家族也幾乎全員出動其長子唐納德與未婚妻、前妻皆出席；次女蒂芬妮與孫女凱伊也現身。

白宮新聞秘書萊維特與丈夫里喬也亮相，兩人近期才宣布，將於今年稍後迎來第2個孩子。國土安全部長諾姆也與白宮政策副幕僚長米勒並肩步入會場。

