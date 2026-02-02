Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日便利店推麻婆豆腐飲品 網民崩潰：災難級味道

即時國際
更新時間：10:07 2026-02-02 HKT
發佈時間：10:07 2026-02-02 HKT

日本有便利店推出可飲用的麻婆豆腐，宣傳可以喝到豆腐塊，強調高度還原辛辣麻感。新產品上市後，隨即引起網民熱議，但普遍都是負評。有網民形容是災難級味道，有人甚至直言：「這根本是恐怖片吧！吸管吸到碎肉的瞬間，整個人都清醒了。」

這款「麻婆豆腐飲品」於1月13日在日本全國的LAWSON便利店上市，一杯180毫升，售價為298日圓（約15港元）。開發團隊表示，新產品是為了滿足消費者想喝「甜點以外的料理」以及「想填飽肚子」的需求，標榜能同時品嚐到正宗麻婆豆腐的辛辣、花椒的酥麻，以及絹豆腐的滑順口感。

這款新產品每杯售價約15港元。X@make_gunpla_c
有網民試圖將飲料加熱以緩解怪味，卻發現味道依然難以救藥。 X@make_gunpla_c
這款「麻婆豆腐飲品」於1月13日在日本全國的LAWSON便利店上市。X/@mayumayuyu08
怪異酸味成崩潰關鍵 網民：極恐怖 

但新產品在推出後負評如潮，大批網民崩潰直呼「這不是人類喝的飲料」，還有人被怪異的酸味給嚇壞了。

有人說：「味道極其恐怖，那股酸味完全不像麻婆豆腐，身體本能地拒絕吞下去。」

更有人形容吸入後會先感受到一股噁心的酸味，隨後就被胡椒嗆到，簡直是災難。

豆腐太大塊吸不動 加熱難緩解怪味

除了氣味與味道引發爭議，產品的設計也遭到質疑。不少人指出，飲料中的豆腐顆粒大到吸管根本吸不起來。

有網民試圖將飲料加熱以緩解怪味，卻發現味道依然難以救藥；也有人不願浪費，最後選擇將其淋在白飯上，「口感就像是麻婆豆腐版的茶泡飯」。

有人直言「麻婆豆腐果然還是要用吃的才行」、更有人直白表示，這款產品連當作災難時的應急糧食都不合格。

