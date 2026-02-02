Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗今春擬訪美 特朗普考慮以最高規格「國賓」接待

即時國際
更新時間：09:22 2026-02-02 HKT
發佈時間：09:22 2026-02-02 HKT

日本首相高市早苗預計今年春季首度出訪美國，相關消息人士透露，特朗普政府正積極協調，考慮以最高規格的「國賓待遇」接待高市，顯示在美國總統特朗普預計4月訪問中國之際，美方仍盼鞏固美日同盟。

所謂「國賓待遇」，通常包括在白宮南草坪舉行盛大歡迎儀式、檢閱儀仗隊、鳴放21響禮砲，以及晚上最受矚目的白宮國宴。

相關新聞：
高市早苗擬2026年初訪美 日本政府展開協調

高市早苗今春擬訪美。法新社
高市早苗今春擬訪美。法新社
若高市此行確定獲得國賓待遇，將是近年美日領袖外交中的最高層級。美聯社
若高市此行確定獲得國賓待遇，將是近年美日領袖外交中的最高層級。美聯社
由於眾議院選舉將於2月8日舉行，若執政自民黨選情出現重大動盪，高市這趟訪美行程仍存在變數。美聯社
由於眾議院選舉將於2月8日舉行，若執政自民黨選情出現重大動盪，高市這趟訪美行程仍存在變數。美聯社

將成美日外交近年最高層級

日本時事社報道，若高市此行確定獲得國賓待遇，將是近年美日領袖外交中的最高層級。

回顧近期日本首相訪美紀錄，2024年4月，時任日本首相岸田文雄訪美時，雖受到拜登政府高規格禮遇，但名義上為行政部門最高規格的「官式訪問」；而去年2月時任首相石破茂，則是以層級稍次的「官式工作訪問」形式訪美。

冀拉籠高市 助推印太政策

分析指，特朗普之所以願意打破慣例，除了地緣政治考慮，也與個人偏好有關。特朗普對同屬保守派陣營的高市評價甚高，曾私下稱讚她是「強有力的領導者」。對於特朗普而言，與高市建立良好的私人情誼，有助於他在印太地區推行政策。

據報目前高市訪美行程規劃鎖定在3月下旬日本「春分」連假期間，美方正著手研擬相關紀念活動，力求場面盛大。不過，高市這趟訪美行程仍存在變數，即日本即將於2月8日舉行眾議院選舉，如果執政自民黨選情出現重大動盪，甚至導致政權不穩或更迭，高市訪美計畫勢必面臨調整，甚至可能取消。

而特朗普本人則計畫4月訪華，並已公開表示有意在下半年邀請中國國家主席習近平以國賓身份訪美。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
13小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
11小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
13小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
15小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
4小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
13小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
21小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
21小時前
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
時事熱話
20小時前