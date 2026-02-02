特朗普：正與古巴領導層談判協議

美國總統特朗普周日表示，華府正與古巴領導層談判，尋求達成一項協議。但他沒有透露相關協議可能的具體內容。特朗普已威脅向對古巴供油的國家加徵關稅，並警告古巴要盡快達成協議，否則會面臨後果。

指古巴是失敗國家

特朗普在佛羅里海湖莊園對記者表示：「古巴長期以來是一個失敗國家，現在他們已沒有委內瑞拉扶持，所以我們正在與古巴的高層對話，看看會如何發展。我認為我們將會和古巴達成協議。」

古巴共和國主席迪亞斯-卡內爾（中）與前領導人魯爾（右二）率領群眾示威，抗議美國經濟封鎖古巴。法新社

古巴首都哈瓦那的加油站有駕車民眾大排長龍。美聯社

哈瓦那的加油站有汽車大排長龍，特待入油。法新社

自1月3日美國突襲抓捕時任委內瑞拉總統馬杜羅以來，特朗普政府一直向居巴施壓。馬杜羅治下的委內瑞拉曾是古巴緊密盟友，也是古巴最重要的石油來源。

特朗普已於1月29日簽署行政命令，威脅對向古巴出售石油的國家加徵關稅。古巴首都哈瓦那的加油站翌日便有民眾大排長龍。

加緊施壓 圖推動政權更迭

特朗普和出身邁阿密古巴流亡社群的國務卿魯比奧一直希望推動古巴政權更迭。

在馬杜羅倒台後，特朗普警告古巴要「盡快達成協議」，否則將面臨他沒有說明的後果。

特朗普曾表示：「古巴將不會獲得更多石油或資金，隨時可能崩潰。」

古巴政府方面則指責特朗普試圖扼殺該島經濟，該島每日停電加劇，加油站排隊人龍也日益延長。