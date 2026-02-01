Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨電騙｜大清剿行動展開 園區近1800名中國人被捕

即時國際
更新時間：18:57 2026-02-01 HKT
發佈時間：18:53 2026-02-01 HKT

《柬中時報》報道，柬埔寨警方今日（1月31日）上午在柴楨省巴域市一處電信詐騙園區展開大規模執法行動，共抓獲涉案外國人員約2044人，其中女性78人，多數為中國籍人員。

報道指，被拘捕的2044名涉案外籍人員中，包括1797名中國人（1792人來自大陸、5人來自台灣）、越南籍177人、緬甸籍179人、尼泊爾籍30人、馬來西亞籍1人、老撾籍2人、印度籍36人及墨西哥籍1人。

這是柬埔寨近期在全國範圍內展開清剿電信網絡詐騙行動以來，規模最大的一次執法行動。據悉，該電詐園區以賭場名義運作，園區內共設有22棟建築，長期被用於從事非法活動。

除柴楨省外，西哈努克省等多個地區亦同步展開針對電信詐騙活動的執法行動。

自今年1月中旬起，柬埔寨政府持續加大對電信詐騙犯罪的打擊力度。在高壓執法態勢下，許多電詐園區已自行解散，大量相關從事電詐人員陸續離開園區。

報道指，執法部門近期將繼續在全國範圍內展開大規模掃蕩行動，嚴厲打擊電詐及相關跨國犯罪活動。
 

