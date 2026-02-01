柬埔寨特大跨國販毒案 5大陸2台灣男子被判終身監禁

柬埔寨西哈努克省初級法院，1月29日就一宗跨國毒品販運及洗錢案件，作出判決，5名中國大陸、2名台灣男子，以及1名印尼男子共8人被判處終身監禁。該案涉及通過海路進行的大規模毒品走私活動，執法部門在行動中共查獲毒品約1.5噸。

1.5噸毒品原運往台灣

據《柬中時報》該8人被控於2023年1月至2024年1月22日期間在柬埔寨從事毒品販運，並通過多種方式進行洗錢活動。

柬埔寨2024年初攔截1.5噸毒品，並抓捕多名來自中國、台灣等地的疑犯。 柬埔寨反毒部門

西哈努克省初級法院法官宣判，8名被告一律判處終身監禁，並各處罰金4億柬幣（將78萬港幣）。

報道引述柬埔寨肅毒局報告，案件發生於2024年1月22日。當日凌晨3時15分，該販毒集團一艘自老撾出發的船隻駛入西哈努克省海域時，被警方攔截查獲。在控制船隻後，警方隨即對西哈努克市內兩處住宅小區展開突擊搜查。執法行動中，共繳獲毒品約1.5噸，主要為K他命和冰毒。調查顯示，該批毒品原計劃經海路走私至台灣。警方初步拘捕5名嫌犯，隨後再追捕落網3人。

