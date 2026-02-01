SpaceX申請部署100萬顆衛星 組太空AI數據中心

美國《個人電腦雜誌》網站1月31日報道，馬斯克旗下的太空探索技術公司（SpaceX）申請發射多達100萬顆衛星，以建立一個環繞地球的軌道數據中心網絡。申請文件中顯示，這些衛星將直接利用接近恆常的太陽能發電，僅需極少營運及維護成本，同時顯著減少地面數據中心對環境的影響。

使用太陽能降成本增效益

報道稱，該計劃規模驚人，遠超馬斯克現有的「星鏈」（Starlink）衛星網絡，後者目前在地球軌道上擁有超過9600顆衛星。

馬斯克在社交平台轉發相關報道。 X截圖

SpaceX將該項目描述為「一個擁有前所未有的計算能力的衛星星座，可為先進的人工智能（AI）模型及其相關應用提供支持」。在一份長達8頁的文件中，SpaceX描述了其提出的「軌道數據中心系統」。這一衛星系統旨在適應AI、機器學習和邊緣計算帶來的爆發式數據增長，將提供大規模AI推理和數據中心應用所需的計算能力，為全球數十億用戶提供服務。系統內的衛星將在寬度不超過50公里的狹窄軌道殼層內運行（留出足夠的空間，以避免與其他具有類似目標的系統發生衝突）。

這些衛星將在「500公里至2000公里高度、30度傾角的太陽同步軌道」上運行，直接利用近乎恆定的太陽能，幾乎無需運營或維護成本，從而實現革命性的成本降低和能源效率提升，同時顯著減少地面數據中心導致的環境影響。

這一衛星系統內部將高度依賴高寬帶光學鏈路通信，並與「星鏈」星座連接，利用現有的衛星互聯網系統將數據傳輸至地面站。

同日，馬斯克在社交媒體平台上轉發了分析師對上述數據中心的評論。評論分析，這些衛星將在太空中獲得不間斷的能源，並且無需電池和玻璃框架，這使得太陽能板的生產成本更低；散熱方式為被動輻射冷卻。