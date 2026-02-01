Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丹麥退伍軍人美國使館外靜默抗議 不滿特朗普言論輕視貢獻

即時國際
更新時間：01:06 2026-02-01 HKT
發佈時間：01:06 2026-02-01 HKT

數百名丹麥退伍軍人周六在首都哥本哈根的美國駐丹麥大使館外舉行靜默抗議，回應特朗普政府威脅接管格陵蘭，以及貶低丹麥在國際軍事行動中的貢獻。

美國大使館外默哀五分鐘

示威者當中不少曾與美軍並肩作戰的軍人。丹麥退伍軍人及退伍軍人支援組織發表聲明指出，丹麥長年在美國要求下參與全球危機地區行動，對特朗普政府刻意忽視丹麥與美軍並肩作戰的事實感到失望與被羞辱。聲明指，丹麥在捍衛民主、和平與自由過程中所付出的貢獻與犧牲，正被白宮遺忘，令退伍軍人感到難以形容的痛心。

退伍軍人先在一座紀念殉職丹麥軍人的紀念碑前集會，其後遊行至附近的美國大使館，並進行五分鐘默哀，分別悼念丹麥的陸軍、空軍、海軍、緊急事務管理部門及警方。

丹麥退伍軍人亦對白宮言論表達強烈不滿，指有關說法無視格陵蘭人民的自決權。格陵蘭為北約成員國丹麥的自治領土。示威者同時反對特朗普聲稱丹麥無力保障西方在北極地區安全利益的說法。

丹麥在阿富汗戰爭中共有44名士兵陣亡，是聯軍中人均死亡率最高的國家；另有8名丹麥士兵在伊拉克戰爭中喪生。

特朗普1月22日在接受福克斯新聞台採訪時質疑「當美國有難時北約盟友能否及時支援」，並聲稱北約盟友在阿富汗戰爭期間雖「派了些兵」，但「有點躲在後面，有點避開前線」。

