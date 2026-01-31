Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗阿巴斯港大爆炸1死14傷 革命衛隊否認海軍司令遭暗殺

即時國際
更新時間：23:07 2026-01-31 HKT
發佈時間：23:07 2026-01-31 HKT

伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）周六發生強烈爆炸，一名當地官員向伊朗通訊社透露，爆炸造成至少1人死亡、14人受傷，爆炸原因不明。半官方塔斯尼姆（Tasnim）通訊社表示，社交媒體上有關革命衛隊一名海軍指揮官在爆炸中成為襲擊目標的報導「完全失實」。

相關新聞：伊朗局勢｜傳美軍已通知中東盟友 特朗普最快周日攻擊伊朗 擬斬首領導層

阿巴斯港的爆炸發生在一棟8層高的建築內，部分較低樓層嚴重受損，整棟大樓的窗戶全被震碎。危機管理組織表示，爆炸發生在居民區，造成14人受傷，一名4歲女童不幸喪生。爆炸原因仍在調查中。

一些地方消息稱是燃氣洩漏，但當地傳媒報道指出該建築物沒有安裝燃氣管道。

伊朗阿巴斯港一座多層建築發生猛烈爆炸。 X@boiahentone
伊朗阿巴斯港一座多層建築發生猛烈爆炸。 X@boiahentone
伊朗阿巴斯港一座多層建築發生猛烈爆炸。 X@boiahentone
伊朗阿巴斯港一座多層建築發生猛烈爆炸。 X@boiahentone

非官方消息人士聲稱，爆炸攻擊目標是伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里（Alireza Tangsiri）。但隸屬於革命衛隊的塔斯尼姆通訊社否認，稱此「完全是謠言」。

另外，據官方《德黑蘭時報》報導，鄰近伊拉克邊境的阿瓦士市發生一宗氣體爆炸，導致4人死亡。

相關新聞：伊朗局勢｜歐盟將革命衛隊列為恐怖組織 伊朗斥順從美國以色列

阿巴斯港是伊朗最重要的貨櫃港口，位於霍爾木茲海峽，是伊朗與阿曼之間一條重要的水道，全球約五分之一的海運石油經由此處。該港口去年四月曾發生嚴重爆炸，造成數十人死亡，超過1000人受傷，當時一個調查委員會將爆炸歸咎於民防及安全原則遵守方面的不足。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
5小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
11小時前
上環日圓劫案｜劫匪掌握運錢路線 報案日男前言不對後語 遭警揭為內應
02:11
上環日圓劫案｜劫匪掌握運錢路線 報案日男前言不對後語 遭警揭為內應
突發
6小時前
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
影視圈
7小時前
Pokémon靖國神社辦活動風波燃燒 內地Uniqlo下架寶可夢定製T恤
01:44
Pokémon靖國神社辦活動風波燃燒 內地Uniqlo下架寶可夢定製T恤
即時中國
9小時前
六合彩｜$3600萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
六合彩｜$3600萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
1小時前
銀價癲升 有散戶高追「末日期權」 最後慘輸99% 慨嘆：點解世界對我咁殘酷
銀價癲升 有散戶高追「末日期權」 最後慘輸99% 慨嘆：點解世界對我咁殘酷
投資理財
5小時前