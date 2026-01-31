伊朗阿巴斯港大爆炸1死14傷 革命衛隊否認海軍司令遭暗殺

伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）周六發生強烈爆炸，一名當地官員向伊朗通訊社透露，爆炸造成至少1人死亡、14人受傷，爆炸原因不明。半官方塔斯尼姆（Tasnim）通訊社表示，社交媒體上有關革命衛隊一名海軍指揮官在爆炸中成為襲擊目標的報導「完全失實」。

阿巴斯港的爆炸發生在一棟8層高的建築內，部分較低樓層嚴重受損，整棟大樓的窗戶全被震碎。危機管理組織表示，爆炸發生在居民區，造成14人受傷，一名4歲女童不幸喪生。爆炸原因仍在調查中。

一些地方消息稱是燃氣洩漏，但當地傳媒報道指出該建築物沒有安裝燃氣管道。

伊朗阿巴斯港一座多層建築發生猛烈爆炸。 X@boiahentone

非官方消息人士聲稱，爆炸攻擊目標是伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里（Alireza Tangsiri）。但隸屬於革命衛隊的塔斯尼姆通訊社否認，稱此「完全是謠言」。

另外，據官方《德黑蘭時報》報導，鄰近伊拉克邊境的阿瓦士市發生一宗氣體爆炸，導致4人死亡。

阿巴斯港是伊朗最重要的貨櫃港口，位於霍爾木茲海峽，是伊朗與阿曼之間一條重要的水道，全球約五分之一的海運石油經由此處。該港口去年四月曾發生嚴重爆炸，造成數十人死亡，超過1000人受傷，當時一個調查委員會將爆炸歸咎於民防及安全原則遵守方面的不足。