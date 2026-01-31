委內瑞拉｜臨時總統宣布大規模特赦政治犯 關閉鎮壓象徵「螺旋大廈」

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布，將在全國推動大規模特赦。這是美軍突擊逮捕時任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）數周後，羅德里格斯提出的最新重大改革。



羅德里格斯在委內瑞拉最高法院發表演說，提出一項全面特赦法案，「涵蓋1999年至今所有政治暴力事件」。她同時宣布計畫關閉位於首都卡拉卡斯、惡名昭彰的「螺旋大廈」（El Helicoide）監獄。

總部位於委內瑞拉的囚犯權利組織Foro Penal估計，委內瑞拉各地拘留設施中共有711人因政治活動而被關押，其中183人已被判刑。

「螺旋大廈」外表呈三角形金字塔狀，原本設計為購物中心，但從未完工。2010年起，隨着局勢不穩加劇，馬杜羅政府將辦公室、儲藏室甚至廁所改建為臨時拘留區，以容納不斷增加的囚犯， 犯人遭情報單位嚴刑拷打。

羅德里格斯說，「螺旋大廈」未來將轉型為服務警察家庭和鄰近社區的「體育、文化及商業中心」。

