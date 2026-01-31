校園欺凌｜日本女生下跪遭踢面踩頭 網民震怒起底4名加害者

日本網民瘋傳一段中學生受欺凌的影片，顯示一名女學生被迫下跪叩頭，頭部遭踢踩。有人起底事件發生在福島縣會津若松市，連加害者的照片和姓名也曝光，該市教育委員會表示警方正在調查中，校方將全力配合。

網傳事件發生在會津若松市立第五中學校，其中一段影片顯示受害女學生雙膝跪地，被人用腳踢臉，叩頭時還遭踩頭數次。另有照片顯示她跪在地上，被4名男子圍着，其中一人左腳有刺青；受害人似乎連手機也被踢彎。

事件引起網民憤怒，瘋狂起底加害者的姓名、照片、抽煙喝酒的生活，甚至連父母姓名和公司也找出來。

有人認為即使行為可惡也不應起底，提醒散布個人資料也是犯罪。但也有人說事件鬧大當局才有回應。會津若松市教育委員會表示警方正在調查中，校方將全力配合。