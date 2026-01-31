美白種夫婦誕黑人女兒 怒告生育診所植入錯誤胚胎

美國佛羅里達州白人夫婦米爾斯（Steven Mills）與斯科爾（Tiffany Score），去年12月生下黑人女兒，為此控告涉事的不孕症診所奧蘭多生育中心（Fertility Center of Orlando），指控對方植入錯誤的胚胎。

米爾斯和斯科爾在這間生育診所冷凍胚胎5年，原本欣喜地要迎接愛女出生，沒想到嬰兒膚色完全不同，看起來種族上不是白種人，其後透過DNA比對，確認小孩和2人皆無血緣關係。

這對夫婦起訴涉事的生育診所。奧蘭治縣巡迴法院

奧蘭多生育中心的宣傳圖片。奧蘭多生育中心官網

米爾斯與斯科爾認為，診所顯然是將他人胚胎植入斯科爾的子宮，而且屬於他們的胚胎可能已被別人使用。這對夫婦多次要求診所尋找女嬰的親生父母，並提供正確的胚胎下落，但最終都沒有結果。

盼女兒回到親生父母身邊

米爾斯和斯科爾表示，他們願意繼續撫養女嬰，但假如其親生父母有能力養育，那麼讓小孩回到真正的家人身邊無疑是最好的，而且無論從法律或道德層面來說這樣做才正確。

這對夫婦也要求診所支付過去5年內，凡是父母在診所接受胚胎移植後出生的孩子的基因檢測費用。

對此，診所律師皮爾斯指出，若想比對其他不孕症患者和新生兒的DNA，還需要獲得患者的同意，診所方面會努力和米爾斯、斯科爾夫婦達成和解。