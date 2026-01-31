Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剛果民主共和國鈳鉭鐵礦坍塌 逾200人罹難

剛果民主共和國東部由叛軍AFC/M23控制的魯巴亞（Rubaya）鈳鉭鐵礦，28日發生坍塌事件，叛軍30日透露已有超過200人死亡，另有大約20名傷者送院治療。

魯巴亞生產全球15%的鈳鉭鐵礦，這種礦石可冶煉出耐熱金屬鉭，在手機、電腦、航空航太零件、引擎製造方面有很大的用處，由剛果叛軍控制後主要是以人力採礦。

鈳鉭鐵礦以人手開採，當地居民每天收入僅數美元。路透社
叛軍發言人穆伊薩（Lumumba Kambere Muyisa）透露，由於正逢雨季因此礦區地表脆弱導致塌陷，死者包括礦工、婦女和兒童。詳細死傷數字目前尚不清楚，有匿名消息指稱已有227死，但尚未獲得官方證實。

魯巴亞自2024年起由AFC/M23叛軍組織控制，當地居民每天以人手挖掘，收入只有數美元。

聯合國表示，AFC/M23掠奪魯巴亞的財富以資助其叛亂，該叛亂由鄰國盧量旺達政府支持，基加利否認此指控。

這些武裝重裝的反抗軍，目標是要推翻金沙薩政府，確保剛果圖西族（少數民族）的安全，該族群去年在閃電般的推進中奪取了剛果東部更多礦產豐富地區。

