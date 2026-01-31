Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

明州數千人抗議全美響應 要求移民執法人員撤離 CNN前主播被捕

更新時間：10:09 2026-01-31 HKT
發佈時間：10:09 2026-01-31 HKT

美國明尼蘇達州發生2名美國公民遭聯邦探員槍殺事件後，數以千計的抗議群眾周五（30日）湧入明尼阿波利斯市街頭，全美各地學生也集體罷課，要求聯邦移民執法人員撤出明州。而美國有線電視新聞網（CNN）前主播、現為獨立記者的萊蒙（Don Lemon）因在明尼阿波利斯報道抗議政府大規模打壓移民的活動，而遭到逮捕。

本月，美國公民普雷蒂（Alex Pretti）與古德（Renee Good）在明尼阿波利斯市遭聯邦移民執法人員槍擊身亡，在槍擊案發生地點附近，約50名來自當地學校的教師與教職人員走上街頭遊行。

全美各地大批示威者上街抗議特朗普政府的移民執法政策。美聯社
全美各地大批示威者上街抗議特朗普政府的移民執法政策。美聯社
三藩市大批示威者走上街頭。美聯社
三藩市大批示威者走上街頭。美聯社
CNN前主播萊蒙被捕，其後獲准保釋，2月9日上庭。法新社
CNN前主播萊蒙被捕，其後獲准保釋，2月9日上庭。法新社
搖滾巨星Bruce Springsteen也聲援抗議活動。美聯社
搖滾巨星Bruce Springsteen也聲援抗議活動。美聯社

Bruce Springsteen現身聲援

搖滾巨星Bruce Springsteen也聲援抗議活動，在明尼阿波利斯市中心一場為古德和普雷蒂舉行的募款活動上登台演出。他把寫有「逮捕總統」的標語貼在吉他上，在台上演唱他在這2名公民喪命後創作的新歌《明尼阿波利斯街頭》（Streets of Minneapolis）。

主辦單位網站nationalshutdown.org刊登了「不工作、不上學、不消費、停止資助ICE」的口號，並列出周五在全美46個州以及紐約、洛杉磯、芝加哥和華盛頓等大城市舉行抗議的250個地點。

號召「全美不工作、不上學、不消費」

從加州到紐約州，各地的學生與教師都在周五全國抗議日這天罷課。為了抗議美國移民與海關執法局（ICE）加派人力與其執法手段，數千名民眾不畏零下低溫，聚集在明尼阿波利斯市中心，其中包括帶著幼童的家庭、年長夫妻與年輕社運人士。

CNN前主播、現為獨立記者的萊蒙日前在洛杉磯遭到聯邦執法人員拘留，律師指他在明尼阿波利斯所做的工作受到憲法保護，如同他一直以來的工作。

據《紐約時報》報道，萊蒙被補與他在明尼阿波利斯一所教堂附近的抗議活動有關，他被控違反聯邦法律，然而這宗案件上周已遭到一名聯邦助理法官駁回。

保護記者委員會：公然攻擊新聞界

司法部長邦迪在其X賬號上宣布，在她指示下，萊蒙及其他3人因「與2周前發生在明尼蘇達州聖保羅市城市教堂的協同襲擊有關，而在洛杉磯被捕。被捕者中包括一名自由撰稿人和一名前民主黨眾議員候選人。

保護記者委員會（CPJ）譴責這是對新聞界的「公然攻擊」，而加州民主黨州長紐森則抨擊了當局。他說道：「普京會為此感到自豪的。」

在明尼蘇達州抗議活動中，其中一名被搶殺的公民普雷蒂於周五被特朗普在Truth Social平台上形容為「麻煩製造者」。

