美極寒風暴下的暖流 初生小牛險凍死獲救 入屋與少主甜睡照感動全網

美國近日受冬季風暴侵襲，多地氣溫跌至冰點以下、暴雪不斷。在肯塔基州一個農場，一頭小牛於極端嚴寒中誕生，出生不久已幾近凍僵，幸得農場主人及時發現，將牠帶入室內急救，最終轉危為安。小牛與小朋友依偎在梳化上取暖的溫馨畫面被上載網絡後，迅速爆紅，成為這股極寒風暴下溫暖人心的熱流。

臍帶冰凍如雪條 急用風筒回暖

事發於肯塔基州芒特斯特靈（Mount Sterling），Sorrell夫婦在當地飼養約36頭牛。1月24日清晨，當地氣溫接近零度，丈夫Tanner外出巡視臨產母牛時，赫然發現一頭剛出生的小牛暴露在寒風中，全身僵硬、動彈不得。

初生小牛險凍死獲救，在屋內與少主甜睡的照片感動全網。美聯社

在肯塔基州一個農場，一頭小牛於極端嚴寒中誕生，出生不久已幾近凍僵，幸得農場主人及時發現，將牠帶入室內急救，最終轉危為安。美聯社

小牛與小朋友依偎在梳化上取暖的溫馨畫面被上載網絡後，迅速爆紅，成為這股極寒風暴下溫暖人心的熱流。美聯社

妻子Macey憶述當時情況仍心有餘悸，她形容小牛「完全凍僵」，臍帶甚至硬得像「雪條」。兩人立即把小牛抱回屋內，發現牠身上仍覆蓋着冰霜，胎盤亦未脫落，於是先為牠清理身體，再以風筒慢慢吹暖，讓牠恢復體溫。

經過一番照料，小牛逐漸回暖，毛髮重新蓬鬆起來，隨後被安置在客廳梳化上休息，並依偎在孩子們身旁取暖。Macey表示，孩子們平日已習慣與動物相處，對小牛的出現毫不陌生，反而主動陪伴照顧。

3歲童取名「莎莉」 暖心故事瘋傳

Macey的3歲兒子Gregory更親自為小牛取名「莎莉」（Sally），為這場驚險的救援增添童趣與溫情。相關照片及影片其後在社交平台瘋傳，不少網民留言大讚一家人有愛心，亦為小牛成功撐過寒冬感到欣慰。

北極冷空氣未止 氣象局再發警告

美國國家氣象局指出，今次冬季風暴已為全國多個地區帶來癱瘓性的冰雪天氣，但寒潮尚未結束。數日內將再有一股北極冷空氣南下，預料東南部地區將迎來新一輪風暴，當局呼籲民眾及農戶持續提高警覺，防範極端低溫帶來的風險。