特朗普稅務狀況遭曝光 破天荒告自家政府索賠100億美元

美國總統特朗普於1月29日罕有入稟佛羅里達州邁阿密聯邦法院，起訴美國財政部及國稅局（IRS），索償至少100億美元（約781億港元），指控相關部門在其首個總統任期內未能妥善履行保密責任，導致其個人及家族的稅務資料被非法外洩予傳媒。

長子次子與特朗普集團一併入稟

美國媒體形容，現任總統以個人身份控告自己所領導的政府機構，做法「幾近前所未見」，而索賠金額之高，更引發外界對潛在利益衝突的關注。有分析指出，若特朗普勝訴，最終賠償或需由美國納稅人承擔。

美國財政部及國稅局遭「老闆」特朗普入稟，索償至少100億美元。路透社

身為現任總統的特朗普，以個人身份控告自己所領導的政府機構，美國媒體形容「幾近前所未見」。美聯社

根據訴狀，原告包括特朗普本人、長子小特朗普、次子埃里克，以及特朗普集團。訴訟強調，特朗普是以個人而非總統身份提出控告。原告一方指，財政部及國稅局依法須保障納稅人資料安全，惟多年來系統存在漏洞，最終導致高度敏感的稅務資料外洩。

特朗普長期指控國稅局帶有政治動機，認為該局的行為損害其聲譽，今次訴訟亦將相關指控正式帶上法庭。

洩密源頭追溯至《紐約時報》報道

案件源頭可追溯至2020年美國總統大選前夕。《紐約時報》當年披露特朗普多年的納稅紀錄，顯示他在2016及2017年僅繳交合共750美元聯邦所得稅，並在此前15年間有10年因申報虧損而未繳稅，報道一出即引起全國轟動。

相關報道亦促使民主黨議員推動法律行動，最終美國眾議院籌款委員會於2022年公開特朗普連續6年的稅務資料。特朗普當時強烈否認指控，斥之為「假新聞」。

前國稅局外判員工非法洩密 判囚5年

其後調查揭發，洩密者為前國稅局合約員工利特爾約翰（Charles Littlejohn）。他透過政府承包商博思艾倫諮詢公司受聘，並利用系統存取權限非法取得大量稅務資料，除特朗普外，亦涉及多名美國富豪，包括城堡投資集團行政總裁格里芬、特斯拉行政總裁馬斯克及亞馬遜創辦人貝索斯等。

利特爾約翰於2024年被判監5年，庭上承認其行為動機，辯方則稱其出於「道德信念」，認為公眾有知情權。

法律團隊：政府早知漏洞卻未補救

特朗普的法律團隊在訴狀中指，國稅局早已知悉系統存在嚴重安全缺陷，卻未有修補，未能建立足夠的技術、防護及監管機制，導致「私人及機密資訊」被「具政治動機的叛變員工」非法洩露。

美國財政部早前亦宣布終止與博思艾倫諮詢公司的合作，取消一項價值2100萬美元的聯邦合約，批評對方未有妥善保護納稅人敏感資料。

特朗普聲稱若獲賠償將全數捐出

特朗普表示，若最終獲得任何賠償，不會據為己有，計劃將款項捐作慈善或用於白宮設施翻新。不過，美媒指出，若司法部需作出賠償，相關決定最終仍須由總統批准，安排備受爭議。

彭博社統計顯示，連同今次案件，特朗普及其集團過去一年向多家傳媒及金融機構提出的訴訟索償總額，已超過500億美元（約3905億港元）。