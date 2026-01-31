伊朗局勢 | 傳美軍已通知中東盟友 特朗普最快周日攻擊伊朗 擬斬首領導層

美國獨立新聞網站Drop Site News引述多個消息來源報道，美國軍方高層官員已通知美國在中東的一個重要盟友，指總統特朗普可能授權美軍在本周末對伊朗發動襲擊。如果美軍決定採取行動，攻擊最快可能在周日（2月1日）展開，目標包括伊朗週邊的核設施、彈道導彈基地和其他軍事設施，同時也意圖對伊朗領導層進行「斬首式」打擊，最終目標是要摧毀伊朗政府，特別是削弱伊朗革命衛隊（IRGC）的領導和能力，達成政權更迭。

特朗普：：已告知伊朗達協議期限

而特朗普周五（30日）稱，伊朗希望同美國達成協議，他已向伊朗方面告知達成協議的最後期限。特朗普當天在白宮簽署一項行政令時回答媒體提問，被問及是否有達成協議的最後期限時，特朗普稱已同伊方溝通，但沒有透露具體限期，說「只有他們自己知道」。

有記者問，如果伊朗不達成協議，美國是否要採取類似在委內瑞拉的軍事行動。特朗普說，他「不想談論任何與正在進行的軍事行動有關的事情」，但同時強調「我們在那裡有一支非常強大的艦隊正朝伊朗前進」。

他說：「我可以說，他們（伊朗）確實想達成協議，希望我們能達成協議。如果我們真的達成協議，那很好。如果我們不談成協議，就看看會發生什麼。」

攻伊無關導彈計劃 而是改朝換代

而一名曾任美國高級情報官員、現為阿拉伯國家政府提供諮詢、並非正式擔任特朗普政府中東政策顧問的人士告訴Drop Site網站說：「攻擊伊朗無關核武或導彈計劃，而是關乎政權更迭。」

該網站引述消息人士透露，特朗普政府的想法是，成功打擊伊朗領導層後，伊朗民眾將再次走上街頭抗議，最終導致政府垮台。這名前高級情報官員表示，以色列總理內塔尼亞胡「希望襲擊伊朗」，並「向特朗普保證，以色列可以幫助建立一個與西方友好的伊朗新政府」。

伊朗總統：堅決反擊侵犯

2名阿拉伯高級情報官員亦告訴Drop Site，他們收到消息稱，美國可能「即將」發動攻擊。

伊朗總統佩澤希齊揚周六與地區國家領導人通電話時表示，伊朗絕不歡迎戰爭，但會堅決反擊侵犯。

佩澤希齊揚強調，伊朗奉行「有尊嚴的外交」政策，伊朗解決問題的方式是基於國際法框架內的互動與對話、相互尊重以及避免威脅與強制。同時，任何針對伊朗國家和人民的侵略行為都將立即遭到堅決回應。

普京晤到訪伊朗最高國安官員

美伊劍拔弩張之際，俄羅斯總統普京周五在克里姆林宮會見到訪的伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼。據俄新社報道，拉里賈尼對莫斯科的訪問此前並未對外公布。