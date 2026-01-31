《寶貝智多星》媽媽角色成經典 喜劇天后Catherine O’Hara病逝享年71歲

曾在荷里活賣座電影《寶貝智多星》（Home Alone）系列中飾演麥考利卡金焦急母親、並憑劇集《富貴逼人來》（Schitt’s Creek）中「浮誇貴婦」莫伊拉一角勇奪艾美獎的加拿大殿堂級喜劇演員凱瑟琳奧哈拉（Catherine O’Hara），在洛杉磯家中病逝，終年71歲。其經理人公司Creative Artists Agency發聲明指，奧哈拉因短暫病患離世，未有交代更多細節。

《富貴逼人來》莫伊拉令人難忘 與尤金李維半世紀拍檔

Catherine O’Hara的演藝生涯始於1970年代多倫多的Second City劇團，期間結識畢生拍檔尤金李維（Eugene Levy）。二人其後成為經典諧星節目《SCTV》（Second City Television）核心成員之一，與Martin Short、John Candy、Rick Moranis等一眾傳奇喜劇人並肩作戰，奠定其喜劇女王地位。

九十年代初，Catherine O’Hara在《寶貝智多星》兩集電影中「正經演繹」意外遺留兒子在家中的母親角色，電影票房橫掃全球，亦成為聖誕節電視重播常客，令她走入千家萬戶。男主角Macaulay Culkin昨日在社交平台悼念，深情寫道：「媽媽，我以為我們還有時間……我愛你。」

其後多年，Catherine O’Hara與導演Christopher Guest合作多部偽紀錄片，包括《Waiting for Guffman》、《Best in Show》、《A Mighty Wind》等，其中《Best in Show》最為人津津樂道，她與尤金李維飾演一對帶着愛犬參賽的夫婦，笑料百出。

事業巔峰則落在《富貴逼人來》。該劇由尤金李維與其子Dan Levy創作，Catherine O’Hara塑造的角色莫伊拉以誇張口音、冷僻詞彙成為流行文化標誌，最終助劇集在最終季橫掃艾美獎，亦為她帶來演藝生涯的「完美句號」。Catherine O’Hara曾形容，莫伊拉是一個「想提醒全世界自己依然特別」的過氣肥皂劇女星，她甚至翻閱舊字典，為角色「再加工」對白。

近年，Catherine O’Hara迎來事業第二春，先後於HBO劇集《The Last of Us》及喜劇《The Studio》中演出，均獲艾美獎提名。好友、金像影后Meryl Streep形容她「以聰慧與慈悲，為世上所有怪人帶來光與愛」；Christopher Guest亦痛失拍檔，直言「我們失去了一位屬於這個時代的喜劇巨人」。

Catherine O’Hara出生於多倫多的愛爾蘭裔天主教家庭，是七名子女中排行第六。她的離世，標誌着一代喜劇黃金年代的又一頁落幕。