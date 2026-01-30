澳洲酷熱｜16年來最猛熱浪直逼50°C　樹熊逃過山火「嚇到腳軟」

澳洲東南部遭逢16年來最嚴重熱浪，多地氣溫逼近50°C，極端高溫也助長了山火，維多利亞州部分郊區居民被迫撤離，就連樹熊也被嚇壞。



維多利亞州27日創下史上最熱紀錄，霍普頓鎮（Hopetoun）及沃爾佩普鎮（Walpeup）均錄得48.9°C高溫，首府墨爾本（Melbourne）也突破45°C。鄰近的新南威爾士州（NSW）與南澳州（South Australia）多個城鎮本周氣溫徘徊在50°C左右，逼近澳洲西岸2022年創下的50.7°C歷史紀錄。

在距離墨爾本西南處約200公里的偏遠小鎮吉利布蘭德（Gellibrand），居民史密斯（Karlee Smith）騎着四輪越野車穿越火勢，搶救農場羊群，她的父親與兄弟則駕駛搭載水箱的拖拉機努力滅火。

他們發現一隻公樹熊從焚燒灌木林中逃出，看起來相當疲憊且嚇到癱軟在地。所幸經過檢查並餵食尤加利葉後沒事，已野放至未燒毀的樹林。但史密斯估計，面積2000英畝的農場約90%面積付諸一炬，損失牲畜數量難以統計。

適應極端高溫 居民互相關照

霍普頓鎮被媒體封為「維多利亞州最熱小鎮」，旅館老闆麥卡勞（Steve Mccullough）表示，這個只有約700人口的農業社區，居民已習慣極端高溫，並且會彼此照顧。他說，「一旦超過40°C，不管是42°C還是49°C，就是該死的熱。你必須適應它。」

極端高溫助長山火，維多利亞州的消防單位正在奮力撲滅至少5宗大規模火勢，部分城鎮居民被迫撤離。本周較早前，由於火災破壞與高溫造成電網故障，超過10萬戶家庭失去電力，一些居民被迫在沒有冷氣下忍耐酷熱。

氣候專家警告，澳洲東南部的極端天氣狀況已經構成公共衛生緊急事件。當局呼籲人們攝取充足水分，尤其特別要注意老人、孩童與免疫系統低下族群，這些人特別容易受到高溫的負面影響。

澳洲氣候委員會公衛醫師查爾斯沃斯（Kate Charlesworth）警告：「高溫是無聲殺手，2016至2019年間奪走超過1000澳洲人的性命，比所有其他極端天氣事件加起來還要多」。