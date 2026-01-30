愛馬仕柏金包｜張美蘭資產拍賣還債 曾索回2手袋「想留給子孫」

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）犯下越南史上最大金融詐欺案，一度被判死刑，後來法成讓她歸還侵佔資產換取免死。據報當局目前正試圖出售張美蘭的2個愛馬仕柏金包（Birkin bag）和一艘豪華遊艇。



其中鉑金包要由專家估價，張美蘭在審訊期間，曾要求取回這2個柏金包，表示「想當作紀念禮物送給孩子或孫子孫女」，但法院認定屬非法所得而拒絕。

相關新聞：$21萬愛馬仕棄街頭無人偷 女網紅實測杜拜治安結果……︱有片

張美蘭被勒令歸還 270 億美元（2108億港元）的賠償金。據當地媒體報道，胡志明市民事判決執行局本周表示，正在尋求專家對查獲的2隻鱷魚皮愛馬仕柏金包進行估價。柏金包價值可高達數十萬美元。

另外，張美蘭的遊艇將於下月拍賣，起拍價為493億越南盾（約1485萬港元）。

相關新聞：愛馬仕︱珍寶金Jane Birkin原版柏金包拍賣 破紀錄近7900萬元成交

法院裁定張美蘭秘密控制越南第五大銀行西貢商業銀行，並在十多年間通過一系列空殼公司獲取貸款和現金，總額達440億美元（約3435億港元）。檢察官表示，這是世界上有史以來最大的金融犯罪之一，其中270億美元屬挪用，120 億美元屬侵吞。

相關新聞：愛馬仕官司︱買Birkin Bag要綑綁其他商品 加州消費者集體提告

官方努力變賣她的資產以補償受害者。據指當局已查封她的1200多項資產，包括公司股份和房地產。去年10月，張美蘭位於胡志明市中心的一處房產成為首個成功拍賣的資產，成交價超過6000億越南盾（1.81億港元）。

本月較早前，當局曾試圖以524億越南盾（約1600萬港元）的價格拍賣她的「西貢萬韻號」遊艇，但無人問津，2月12日將降價再拍。投標人需支付起拍價20%的保證金才能參與拍賣。