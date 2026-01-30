Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鼻塞神物｜泰國「大象牌」鼻通假註冊 當局促停用

即時國際
更新時間：17:21 2026-01-30 HKT
發佈時間：17:21 2026-01-30 HKT

泰國食品藥物管理局（FDA）發布公告，提醒大眾注意1款「大象牌」（Chang Thai） 2公克裝草本鼻通。FDA在消費者檢舉後核查發現，該產品外包裝標示的許可證號「G508/68」竟是盜用其他已註冊產品的編號，官方資料庫中查無這款該產品的許可紀錄。

綜合泰媒報道，這款違規產品不僅在實體通路流通，社交平台上也有大量宣傳。廣告聲稱其具有緩解頭暈、昏厥、疲勞及提神醒腦功效，尤其鎖定容易感到疲累的族群。然而，FDA指出，該產品除了冒用許可證號，其廣告也未取得法定的草本產品廣告許可證，屬於嚴重的違法宣導。目前官方已針對負責非法銷售及違規廣告的廠商啟動法律程序。

去年10月，南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa愛用的知名品牌「弘泰」（Hong Thai）草藥鼻通第2配方（註冊號G 309/62）也出問題，在例行抽驗中被發現有微生物污染，引發嚴重的感染風險。

面對接連發生的草本產品違規，泰國FDA強調，任何未經官方審核登記或微生物超標的產品，皆存在法律與安全上的隱憂。消費者選購時應優先確認產品許可證編號，若有任何疑問，建議直接向FDA查證。

