Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

共和民主兩黨達協議 美政府關門危機暫緩

即時國際
更新時間：14:06 2026-01-30 HKT
發佈時間：14:06 2026-01-30 HKT

美國參議院民主黨領袖查克·舒默的發言人周四（29日）表示，參議院民主、共和兩黨已就政府撥款法案達成一項協議，以避免政府局部停擺。當天距離部分政府部門資金耗盡僅剩一天。總統特朗普對共和、民主兩黨協商達成的撥款協議表示支持，指這項協議可避免政府關門；同時國會議員將繼續協商限制移民執法人員行動的措施，不過，持朗普坦言政府關門仍可能發生。

舒默發言人表示，根據協議內容，國土安全部預算將自整體預算案中剔除，讓國會得以迅速通過整體撥款法案，並避免1月31日發生政府局部停擺。國土安全部的經費將延長兩周，讓協商人員有時間就移民執法手段達成協議。參議院民主黨人要求對聯邦移民執法人員實施新的限制，包括終止流動巡邏、禁止戴面罩以及強制配戴隨身攝影機。

美國參議員格雷厄姆談政府停擺問題。法新社
美國參議員格雷厄姆談政府停擺問題。法新社

該發言人表示，目前參議院共和黨領導層正在採取措施安排投票。媒體稱法案最早可能在周四（29日）晚通過。

特朗普盼兩黨投贊成票

特朗普當晚在其社交平台Truth Social上表示，正與國會密切合作確保及時為政府提供充足資金，並希望兩黨能投下贊成票。

參議院通過這些撥款法案後，還需眾議院審議通過。

美國數個聯邦部門的運轉資金將於1月30日耗盡。此前，由於民主黨與共和黨在移民執法問題上存在分歧，參議院周四在程序性投票中，未能推進已獲眾議院通過的政府撥款法案。除民主黨人外，數名共和黨籍參議員也投出反對票。隨後，兩黨以及白宮就避免政府停擺繼續進行緊張的談判。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
22小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
6小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
股市
1小時前
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
樓市動向
9小時前
上環兩男遭當街劫走逾5千萬日圓 警追緝兩匪
上環兩日籍男遭當街劫走逾5千萬日圓 警追緝兩匪
突發
4小時前
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
5小時前
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
2026-01-29 12:00 HKT