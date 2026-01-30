共和民主兩黨達協議 美政府關門危機暫緩

美國參議院民主黨領袖查克·舒默的發言人周四（29日）表示，參議院民主、共和兩黨已就政府撥款法案達成一項協議，以避免政府局部停擺。當天距離部分政府部門資金耗盡僅剩一天。總統特朗普對共和、民主兩黨協商達成的撥款協議表示支持，指這項協議可避免政府關門；同時國會議員將繼續協商限制移民執法人員行動的措施，不過，持朗普坦言政府關門仍可能發生。

舒默發言人表示，根據協議內容，國土安全部預算將自整體預算案中剔除，讓國會得以迅速通過整體撥款法案，並避免1月31日發生政府局部停擺。國土安全部的經費將延長兩周，讓協商人員有時間就移民執法手段達成協議。參議院民主黨人要求對聯邦移民執法人員實施新的限制，包括終止流動巡邏、禁止戴面罩以及強制配戴隨身攝影機。

美國參議員格雷厄姆談政府停擺問題。法新社

該發言人表示，目前參議院共和黨領導層正在採取措施安排投票。媒體稱法案最早可能在周四（29日）晚通過。

特朗普盼兩黨投贊成票

特朗普當晚在其社交平台Truth Social上表示，正與國會密切合作確保及時為政府提供充足資金，並希望兩黨能投下贊成票。

參議院通過這些撥款法案後，還需眾議院審議通過。

美國數個聯邦部門的運轉資金將於1月30日耗盡。此前，由於民主黨與共和黨在移民執法問題上存在分歧，參議院周四在程序性投票中，未能推進已獲眾議院通過的政府撥款法案。除民主黨人外，數名共和黨籍參議員也投出反對票。隨後，兩黨以及白宮就避免政府停擺繼續進行緊張的談判。