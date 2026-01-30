伊朗局勢 | 歐盟將革命衛隊列為恐怖組織 伊朗斥順從美國以色列

美伊劍拔弩張之際，歐盟周四（29日）進一步向伊朗施壓，將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，並宣布制裁伊朗內政部長莫梅尼等15名官員和6個實體，引來伊朗憤怒回應，指責歐盟此舉只是「順從」美國及以色列，並在地區危機中推波助瀾，損害自身利益。

根據歐盟的制裁措施，伊朗相關人員和實體被列入資產凍結和簽證限制名單，被制裁的官員除內政部長莫梅尼外，還包括伊朗總檢察長等司法系統成員、多名革命衛隊指揮官及警察和執法部隊的高級官員。

歐盟委員會主席馮德萊恩形容伊朗政權為恐怖分子。法新社

伊朗外長阿拉格齊批評歐盟在地區危機中推波助瀾，損害自身利益。法新社

制裁240人及50實𩪼

公報說，目前，歐盟針對伊朗的限制措施已涉及247名個人和50個實體。這些措施包括凍結資產、禁止相關人員前往歐盟以及禁止向其提供資金或經濟資源等。

針對歐盟將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，歐盟委員會主席馮德萊恩表示：「『恐怖份子』確實是對一個血腥鎮壓人民抗議的政權最貼切的形容」，她樂見這項「早該做出的」決定。

此外，歐盟以向俄羅斯提供軍事支持為由，將參與伊朗彈道導彈和無人機研製的4名個人和6家實體列為制裁對象，還決定擴大制裁範圍，將更多與導彈和無人機研製相關的零部件和技術納入出口管制，禁止向伊朗出口、轉讓、供應或銷售這些零部件和技術。

德黑蘭指歐盟推波助瀾 損害自身利益

伊朗外長阿拉格齊指出，目前有多個國家正努力防止地區爆發全面戰爭，但當中沒有歐洲國家。歐洲不僅在美國要求下推動快速恢復機制，對伊朗重新實施制裁，還將伊朗武裝部隊列入所謂恐怖組織名單，犯下重大戰略錯誤。他批評歐盟在地區危機中推波助瀾，損害自身利益。

伊朗武裝部隊總參謀部亦強烈譴責歐盟相關決定，強調革命衛隊是合法、反恐的國家武裝力量，長期奮戰打擊恐怖主義。

伊朗軍方痛斥「歐盟不合邏輯、不負責任且出於惡意的行動」，指責歐盟此舉只是「順從」美國及以色列。

伊朗斥美以特工煽動「恐怖行動」

伊朗官員一直將近期國內的抗議潮歸咎於美國和以色列，稱兩國特工煽動「暴動」及「恐怖行動」。

人權團體則指出，伊朗抗議期間已有數千人死於伊斯蘭革命衛隊等安全部隊的鎮壓。