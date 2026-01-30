特朗普反制加拿大 威脅撤銷龐巴迪等飛機認證 加徵50%關稅

美國總統特朗普周四（29日）在其社交平台發文，指控加拿大長期拒絕為美國飛機製造商灣流（Gulfstream）多款商務噴射機進行認證，行為「錯誤且不合法」，警告若加拿大不能立即解決對灣流公司多款噴氣式公務機的許可問題，美國將向加拿大製造的飛機徵收50%關稅。

特朗普發文表示，加拿大未對灣流500、600、700及800型噴射機完成認證，形同透過技術性程序阻礙美國產品進入加拿大市場。作為回應，美國將撤銷對加拿大龐巴迪（Bombardier）Global Express系列，以及所有在加拿大製造飛機的認證，直到灣流取得全面認證為止。

將對加拿航太造成毀滅性打擊

他同時警告，若相關問題未能立即糾正，將對所有銷往美國的加拿大飛機徵收50%關稅。這個威脅一旦成真，將對加拿大的航太製造業造成毀滅性打擊，嚴重擾亂北美飛機市場。

這項威脅是特朗普自去年上任以來，美國與加拿大之間長期摩擦的最新發展。較早前，加拿大總理卡尼表示，在有報道指出亞伯達省分離主義人士曾與美國官員會面後，他期望特朗普能「尊重加拿大的主權」。而在幾天前，特朗普也威脅，若加拿大與中國達成貿易協議，將對這個美國第2大貿易夥伴課徵高達100%的關稅。

卡尼曾批評美終結全球秩序

卡尼又在上周達沃斯舉行的世界經濟論壇上，在不直接點名美國和特朗普的前提下，提到基於規則的全球秩序已經終結的事實，強調特別是中等強國必須採取行動，因為「如果你不上桌吃飯，你就在菜單上（被端上桌讓別人吃）」。

卡尼該次演說獲得在場的許多世界領袖和行業巨頭的長時間起立鼓掌，並成為全球焦點。

特朗普其後在達沃斯的演說中反擊，告訴卡尼注意言辭，說「加拿大之所以存在，是因為美國」，後來又在其社交平台Truth Social貼文中稱卡尼為「州長」。