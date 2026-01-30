「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名

新加坡一家知名不動產媒體企業近日捲入桃色爭議。公司創辦人之一的林姓男高層，被指與公司內一名在網絡具高知名度的女下屬傳出不倫關係，相關影片及訊息在網上廣泛流傳，事件迅速引起業界與網民關注。

綜合新加坡媒體報道，網上近日流出一段經剪輯的影片，拍攝地點疑為公司辦公室。片段顯示，鏡頭對準拉下深色窗簾的房間，期間可見林男一度拿着濕紙巾步出，之後再回到辦公室，其後更拍到林男與女下屬一同離開辦公室的畫面。影片曝光後，隨即在社交平台及論壇引發熱議。

其後，網上更流傳一張截圖，內容疑為林男向公司內部發出的道歉訊息。他在訊息中承認個人失誤，指自己「跨越了不該跨越的界線」，並為事件對團隊造成的失望與干擾致歉，表示已就相關問題與家人處理，未來數月將專注修復及保護家庭。截圖同時提到，涉事雙方將離開公司現有職位。

消息指，該名女下屬在公司出任戰略副總裁，於社交平台擁有逾19萬追蹤者，而更引起爭議的是，兩人據悉均已婚。事件曝光後，公司官方網站的管理層頁面，已找不到兩人的相關資料；女方的社交媒體帳號亦迅速轉為私人狀態。

截至目前，涉事房產公司並未就事件作出正式回應。網民對風波議論紛紛，有人嚴厲批評涉事人士的行為，亦有人認為事件屬於二人的私生活，外人無需過份干涉。不過，相關傳聞已對公司形象及新加坡地產媒體圈帶來不小震盪。