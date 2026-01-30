伊朗局勢 | 美10艘軍艦部署中東 伊朗警告若美發動攻擊 即襲美軍基地及航母

英國廣播公司（BBC）周四（29日）引述船舶追蹤網站訊息報道，再有一艘美國海軍驅逐艦抵達中東，令美國區內部署的軍艦增至最少10艘軍艦。伊朗軍方發言人揚言，若美國發動攻擊，伊朗將作出果斷回應，立即攻擊區內美軍基地和航空母艦。

導彈驅逐艦赴波斯灣

BBC報道，美國海軍「伯克」級導彈驅逐艦「布萊克號」周三（28日）通過蘇彝士運河前往波斯灣。至此，美國在中東已經部署至少10艘軍艦，包括「林肯號」航空母艦。

​ Edit media 「林肯號」配備波音EA-18G咆哮者電子作戰機。美聯社 ​

MH-60R 海鷹直升機在「林肯號」進行飛行訓練。美聯社

美已有10艘軍艦部署中東。美聯社

伊朗革命衛隊警告將果應回應美軍施襲。法新社

據英國和美國媒體引述美方官員報道，除「林肯號」航母，其餘軍艦為6艘驅逐艦和3艘濱海戰鬥艦。報道說，驅逐艦既能配合航母執行對陸地打擊任務，也能防禦導彈和無人機攻擊。濱海戰鬥艦的對陸打擊能力能夠覆蓋從海岸線到內陸縱深的廣泛範圍。

美軍搜救飛機飛往中東

BBC又說，周四早上在波斯灣追蹤到一架飛往阿曼的美國海軍「魚鷹」傾轉旋翼機，而「林肯號」航母就配備「魚鷹」。這種傾轉旋翼機能夠投送對陸突擊兵力，支持特種作戰。

另外，有美國軍事新聞媒體報道，一些美軍HC-130J型遠程搜救飛機正飛往中東。這種飛機可在敵方境內快速搜救跳傘飛行員。報道說，這是美國考慮對伊朗發動空襲的跡象之一。

美軍基地位處伊朗導彈射程

伊朗陸軍發言人阿克拉米尼亞警告，若美發動襲擊，將立即作出果斷回應」，並表示美國航空母艦存在「嚴重脆弱性」，而且許多美軍基地都在伊朗中程導彈射程內。

他警告說：「如果美國人犯下這種誤判，事情肯定不會如特朗普所想像的那樣發展：先快速執行一次行動，然後2小時後又在社交平台上宣布行動結束。」

伊朗總統：美須停止挑釁

而伊朗總統佩澤希齊揚表示，如果美國尋求談判與真正的外交，就必須停止挑釁和製造緊張的行動。

佩澤希齊揚周四下午分別與卡塔爾埃米爾塔米姆、巴基斯坦總理夏巴茲通電話，就美國破壞穩定的行動所引發地區緊張局勢交換意見。他在通話中感謝卡塔爾和巴基斯坦給予支持，並表示希望伊斯蘭國家之間的團結合作進一步加強和深化。

佩澤希齊揚表示，伊朗始終支持在國際法基礎上，建立平等、雙贏、有尊嚴的外交。他強調，伊朗從未發動戰爭，也不歡迎任何衝突，但伊朗也不會允許在談判過程中再次受到威脅或攻擊，將堅決捍衛國家與人民。