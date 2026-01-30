北海道民宿變垃圾場 兩中國女遊客被追討清潔費拒付 掀日網民怒火

日本北海道札幌一間民宿近日爆出爭議事件。兩名年輕中國女遊客退房後，房間被發現極度髒亂，垃圾遍地，情況猶如「垃圾場」，相關照片被民宿員工上載社交平台後迅速瘋傳，引發日本網民強烈不滿，在中日關係本已緊張的背景下，更掀起輿論風波。

據日媒《中央日報》報道，涉事民宿員工於上周五（23日）在社交平台Threads發文，公開多張退房後拍攝的照片。畫面所見，房內地板與桌面堆滿外賣餐盒、未清理的即食麵碗、用過的紙巾及毛巾，垃圾四散；房間及客廳同樣凌亂不堪，廁所內更出現大量毛巾、廁紙及疑似用過的衣物，衞生狀況令人咋舌。

發文員工直言，兩名中國女旅客退房後，房間「完全變成垃圾場」，亂象程度「難以置信」，亦無法理解對方如何能在如此環境下留宿。相關帖文短時間內錄得逾千萬次瀏覽，迅速在日本社交平台發酵。

報道指，民宿方面其後向兩名房客追討額外清潔費，但遭對方拒絕，雙方一度發生爭執。最終在達成和解後，民宿已刪除相關照片，但事件已在網絡廣泛流傳，難以平息。

不少日本網民留言批評，指涉事旅客「連最基本的觀光禮儀也沒有」、「衞生習慣令人難以接受」，甚至有人直言希望同類事件不要再發生。另一方面，部分中國網民亦對事件感到尷尬，形容屬「國恥」，但亦有人認為不應將個人行為上綱至國籍層面，呼籲理性看待。

事件發生之際，正值中日關係持續緊繃。自日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」相關言論後，北京曾呼籲國民基於安全考慮減少赴日旅遊。根據日本政府觀光局數據，去年12月訪日中國旅客約33萬人次，按年大跌逾四成。