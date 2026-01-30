傳將提名沃什出任聯儲局主席 特朗普：利率應減2至3厘

美國《紐約郵報》報道，總統特朗普計劃在周五宣布提名前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）接替鮑威爾擔任聯儲局主席。特朗普較早前曾在內閣會議上表示，他將在下周公布聯儲局下任主席的提名人選。他又表示，利率應比現在降低2至3個百分點。

《紐約郵報》報道，特朗普周四會見了前聯儲局理事、史丹福大學教授沃什後，隨後致電沃什，詢問他是否願意接受這一職位，而沃什表示接受。

聯儲局按兵不動 特朗普怒火再起

特朗普當天早些時候在社交媒體上批評現任聯儲局主席鮑威爾再次拒絕降息，並聲稱美國利率應該在世界上處於最低水平。聯儲局周三結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間不變。

美國總統特朗普29日舉行的內閣會議上表示，他將在下周公布聯儲局下任主席的提名人選。美聯社

特朗普當天早些時候在社交媒體上批評現任聯儲局主席鮑威爾再次拒絕降息。路透社

特朗普表示，相信聯儲局下一任主席將「真的能把工作做好」，他批評目前聯邦利率「高得不可接受」，，認為美國理應擁有全球最低利率，直言現在至少還有再降2到3個百分點的空間。

鮑威爾在特朗普首個總統任期內被提名為美聯儲主席，於2018年2月上任，後在拜登政府時期獲得提名連任，其任期將於今年5月15日結束。特朗普多次因聯儲貨幣政策公開批評鮑威爾，並威脅解除鮑威爾職務。

目前外傳下任聯儲局主席人選除沃什外，還包括現任聯儲局理事華勒（Christopher Waller）、貝萊德集團（BlackRock）全球固定收益投資長里德（Rick Rieder），以及白宮首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。

根據美國法定程序，聯儲局主席由美國總統提名人選，經國會參議院批準後任職。