俄烏戰爭｜澤連斯基拒赴莫斯科 反邀普京到基輔：如果他敢

更新時間：21:55 2026-01-31 HKT
發佈時間：21:55 2026-01-31 HKT

俄羅斯、烏克蘭、美國三方官員上周末在阿聯酋阿布扎比舉行會談，成為自俄烏戰爭爆發以來的首次三方會面，重點討論領土問題，惜無明顯突破。三方計劃2月1日繼續在阿布扎比展開第2輪會談。

針對俄方再次邀請烏克蘭總統澤連斯基到莫斯科與俄總統普京會面，據《基輔獨立報》報道，澤連斯基再次拒絕此提議。他反邀普京到基輔，表示：「讓他來。我現在公開地邀請他，如果他敢的話」。

為結束俄烏戰事，美俄烏三方官員在阿聯酋阿布扎比舉行會談。 路透社
日前克宮外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，若澤連斯基準備與普京進行「以達成成果為導向」的會面，可以到莫斯科，莫斯科會確保他的安全。

澤連斯基去年曾向普京公開喊話，表示可以在土耳其會面，但普京最終拒絕了土耳其會談提議，反邀澤連斯基到莫斯科。

美國斡旋的美俄烏代表三方會談上週在阿布達比舉行，新一輪會談定於2月1日舉行。不過，澤連斯基透露，由於美國伊朗局勢緊張，美俄烏三方會談能否如期舉行有不確定性，時間、地點可能有變

澤連斯基指俄羅斯仍不斷準備大規模攻擊。 X
