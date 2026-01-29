法國議會廢除「婚姻義務」 拒絕行房不屬犯法
更新時間：22:13 2026-01-29 HKT
發佈時間：22:13 2026-01-29 HKT
發佈時間：22:13 2026-01-29 HKT
法國國民議會28日一致通過廢除「婚姻義務」，並明確婚姻關係中並無任何性行為的義務。這項跨黨派法案以106票贊成、0票反對通過，將交由參議院審議。
法新社報道，法國現行民法列出婚姻附帶的四項義務，包括忠誠、供養、扶助和同居，但未提及性義務。
2019年，法國一名男子以其妻子停止與他發生性關係為由成功離婚。去年，歐洲最高人權法院裁定其該男子前妻勝訴，指出在離婚案件中，拒絕與丈夫發生性關係的女性不應被法院視為「有過失」的一方。
