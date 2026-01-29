施紀賢訪華｜「曼聯迷」習近平收禮 獲贈英超作客贏阿仙奴足球
更新時間：20:51 2026-01-29 HKT
英國首相施紀賢訪華，並與中國國家主席習近平會面，據報兩人會晤之際，施紀賢向習近平贈送了周日（25日）英超曼聯對阿仙奴賽事所使用的足球。
美國體育電視頻道ESPN曾形容習近平是「痴迷」程度的曼聯球迷，「紅魔鬼」曼聯在這場球賽中，以3比2擊敗「兵工廠」，聯賽兩連勝兼升上第4位。
英媒指出，施紀賢送給習近平的禮物，是周日剛在酋長球場舉行的曼聯對阿仙奴比賽足球。兩隊鬥至84分鐘2：2平手，最終曼聯前鋒馬菲奧斯根夏3分鐘後再入一求，以3：2勝出。
《Metro》地鐵報指出，施紀賢本身是阿仙奴死忠球迷，向習近平送出這份特別的禮物，可見其謙遜姿態。
習近平向來熱愛足球，2014年他訪問阿根廷時，曾獲贈國家足隊10號球衣，是該隊精神領袖的象徵，球王馬勒當拿、美斯都穿10號。
2015年習近平訪問英國，原本要參觀曼聯主場奧脫福球場，可惜最終因行程問題取消，卻參觀了曼聯勁敵曼城的足球學院，並獲贈曼城球衣。
