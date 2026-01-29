Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施紀賢訪華｜「曼聯迷」習近平收禮 獲贈英超作客贏阿仙奴足球

即時國際
更新時間：20:51 2026-01-29 HKT
發佈時間：20:51 2026-01-29 HKT

英國首相施紀賢訪華，並與中國國家主席習近平會面，據報兩人會晤之際，施紀賢向習近平贈送了周日（25日）英超曼聯對阿仙奴賽事所使用的足球。

美國體育電視頻道ESPN曾形容習近平是「痴迷」程度的曼聯球迷，「紅魔鬼」曼聯在這場球賽中，以3比2擊敗「兵工廠」，聯賽兩連勝兼升上第4位。

相關新聞：施紀賢訪華｜網紅餐廳嘗雲南菜 美國前財長耶倫也曾光顧

英媒指出，施紀賢送給習近平的禮物，是周日剛在酋長球場舉行的曼聯對阿仙奴比賽足球。兩隊鬥至84分鐘2：2平手，最終曼聯前鋒馬菲奧斯根夏3分鐘後再入一求，以3：2勝出。

《Metro》地鐵報指出，施紀賢本身是阿仙奴死忠球迷，向習近平送出這份特別的禮物，可見其謙遜姿態。

施紀賢是阿仙奴死忠球迷。 路透社
施紀賢是阿仙奴死忠球迷。 路透社

習近平向來熱愛足球，2014年他訪問阿根廷時，曾獲贈國家足隊10號球衣，是該隊精神領袖的象徵，球王馬勒當拿、美斯都穿10號。

2015年習近平訪問英國，原本要參觀曼聯主場奧脫福球場，可惜最終因行程問題取消，卻參觀了曼聯勁敵曼城的足球學院，並獲贈曼城球衣。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
9小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石
新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石
商業創科
9分鐘前
「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮
「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
粵車南下｜內地客駕車闖梅窩禁區泊公園遭舉報 內地網民稱港有「民間糾察隊」？ 促查北上港車亂停放
粵車南下｜內地客駕車闖梅窩禁區泊公園遭舉報 內地網民稱港有「民間糾察隊」？ 促查北上港車亂停放
社會
5小時前
巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因
01:20
巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因
突發
3小時前
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
飲食
2026-01-28 18:15 HKT
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
影視圈
12小時前