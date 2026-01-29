俄烏戰爭｜傷亡逼近200萬俄軍佔6成 二戰以來最慘烈

美國推動俄烏和平談判之際，莫斯科對烏克蘭的軍事行動仍持續。華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）一項最新報告估計，自2022年2月戰爭爆發至今，俄羅斯全面入侵烏克蘭至今接近4年，俄烏雙方軍隊的死亡、受傷或失蹤人數到今年春天可能達到200萬人。

相關新聞：俄烏戰爭｜基輔-20℃水電供暖全斷 烏克蘭宣布能源緊急狀態

綜合外媒報道，在烏克蘭戰場上，俄羅斯已有約 120萬人傷亡，其中最多32.5萬人死亡。俄羅斯的傷亡人數，比二戰以來任何主要國家在任何戰爭中的損失都要多。烏克蘭方面則有近60萬軍人死亡、受傷或失蹤。

自俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發動全面入侵烏克蘭以來，雙方均未公開完整的傷亡數據，將人員損失規模視為高度機密。克里姆林宮28日對CSIS報告表達不信任，稱其「不具可信性」，堅稱只有俄羅斯國防部才有權公布俄軍傷亡數據。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）上周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會、表示，去年12月俄方已升至每月約3.5萬士兵死亡。相當於每小時有48人陣亡。澤連斯基指出，2024年12月的數字不到現在的一半，當時約有1.4萬名俄軍士兵死亡。烏克蘭國防部長國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）隨後補充說：「所有這些傷亡都有影片可驗證」。

CSIS的估算基於對西方及烏克蘭官員的訪談，以及由獨立俄羅斯媒體 Mediazona和英國廣播公司（BBC）俄語部所收集的數據。

CSIS指出，俄軍在烏克蘭死亡人數特別多，「是1980年代蘇聯在阿富汗戰爭死亡人數的17倍以上，是第一次與第二次車臣戰爭的11倍以上，也是二戰以來所有俄羅斯與蘇聯戰爭死亡總和的5 倍以上」。

報告指出，俄羅斯傷亡人數估計大約是烏克蘭的2至2.5倍。但對烏克蘭而言，這一數字仍十分嚴峻，因為該國人口遠少於俄羅斯，持續承受損失與動員能力都更有限。

儘管雙方傷亡慘重，俄羅斯增加的領土仍然有限。CSIS發現，自2024年以來，俄軍在最顯著的攻勢中，平均每日僅推進15至70公尺，「比現代戰爭幾乎任何主要攻勢都慢」。去年底，俄軍在烏克蘭東部，與第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）地區取得一些進展，但由於冬季條件及烏軍頑強抵抗，進展已放緩至幾乎停滯。

俄烏與美國周日在阿布扎比舉行自俄烏開戰以來首次三方和平談判，但未見突破，克里姆林宮仍堅持對烏克蘭領土提出最大化要求。