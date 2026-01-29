Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AirAsia｜泰國機場23乘客「被困接駁車」 工作人員見飛機滑行始如夢初醒

即時國際
更新時間：21:15 2026-01-29 HKT
發佈時間：21:15 2026-01-29 HKT

亞洲航空一架從曼谷飛往合艾（宋卡府最大城市）的泰國國內航班，竟在起飛滑行途中發現有23名旅客被遺忘在接駁巴士上。直到乘客向空服員反映，飛機才緊急折返登機門，並讓受困乘客登機。事件導致航班延誤。

根據泰媒KhaoSod報道，這宗烏龍事件發生在1月17日。亞航編號FD3116的國內線航班，原定早上7時10分從廊曼國際機場起飛前往合艾機場。

機上工作人員竟沒發現已辦理登機乘客失蹤無上機。 fb / Nat Nattyy
一名乘客在1月28日透過facebook詳細描述了當時的情況。她表示，當時她和其他乘客都已經坐在機艙內，一名年長女性乘客卻告訴空服員說：「飛機還不能起飛，我的朋友已經辦理登機，應該坐在我旁邊，但她還沒上機，請不要離開。」

機組人員竟然完全不知道有乘客失蹤，飛機已經開始滑行準備要飛了。機組人員致電未登機的旅客確認，才知道他們「人還在接駁巴士上」，因為接駁車沒有開門讓乘客下車。最終飛機在早上7時45分左右返回登機門，重新開啟艙門讓23名受困乘客登機。

在facebook發文的那位乘客質疑整個登機流程的嚴謹度，她寫道：「根本沒有人在計算登機人數，即使到了起飛時間也一樣。」她也指出，儘管這些乘客已經完成報到手續，似乎沒有任何機制去尋找失蹤的旅客。他感謝向空服反映的那位老婦，才讓23名乘客不用滯留機場。

亞洲航空1月28日發布聲明，承認員工之間的協調和溝通出現失誤。該航班共載有136名乘客，機長允許剩餘乘客登機後，班機延誤約36分鐘才起飛。

亞航強調，已經針對此事展開調查，並依照公司政策採取相應處置措施。航空公司承諾將實施更嚴格的監督機制，避免類似事件再次發生。

