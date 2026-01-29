Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Neuralink｜馬斯克腦機公司大突破 新一代「讓盲人重見光明」裝置年內臨床試驗

即時國際
更新時間：15:54 2026-01-29 HKT
發佈時間：15:54 2026-01-29 HKT

全球首富馬斯克旗下的大腦晶片公司Neuralink再有新突破，繼讓癱瘓患者用意念玩電腦、控制機械手臂等，一款「Blindsight」（盲視）裝置也準備在今年內進行人體試驗，嘗試透過直接刺激視覺皮質來讓失明者恢復視力，目前正等候監管部門批准，目標在今年內展開試驗。

馬斯克29日在其X平台帳號宣布，下一代Neuralink植入式腦機預計將於今年內問世，效能是原先的3倍。

馬斯克想開發晶片，讓癱瘓的人恢復運動功能。路透社

Neuralink表示，自2024年首次將晶片植入四肢癱瘓患者阿博（Noland Arbaugh）的大腦以來，至今已有21人參加臨床試驗。參與者可憑意念控制滑鼠，從而瀏覽網頁、在社交媒體上發文和玩遊戲。

首代晶片21人參與臨床試驗

Neuralink溝通速度驚人，一位名叫尼克（Nick）的試驗者，在植入晶片後首周，使用滑鼠的速度就超過每秒10位元，比一般健全者使用滑鼠的速度更快。

另一位23歲醫學生賽巴斯蒂安因為脊髓受傷，由低效率語音操控電腦改為使用Neuralink的技術後，標註論文應付考試也沒有問題。

Futurism等科技媒體報道，Blindsight盲視增強技術將透過腦機介面（BCI）技術，繞過受損的眼睛和視神經，由眼鏡上安裝的小型攝影機捕捉周圍環境，將影像處理成神經訊號，然後直接傳送到大腦視覺處理區域。起初解析度就像經典電子遊戲畫面一樣低，但學習軟體會不斷優化訊號，最終達到能夠區分杯、碟、門和牆壁等物體的程度。

