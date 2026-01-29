日本選情｜調查指自民黨和維新會議席有望過半數

日本第51屆眾議院選舉開跑，共有11個政黨的1285名候選人參選，角逐國會465個議席。共同社報道，自民黨與聯合執政的日本維新會合計有望達到過半數的233席。若獲得更廣泛支持，甚至有望單獨過半數。

共同社於1月27日和28日就眾院選舉向全國選民進行電話調查，結合採訪瞭解選舉公告發布後不久的選戰初期情況。

根據調查，新黨「中道改革聯合」的勢頭不盡人意。保守派參政黨的議席有望大幅增加，團隊未來有望在眾院贏得首個議席。國民民主黨未呈現超越公告前27席的大幅增勢。小選區的勝負成為關鍵。

不過，小選區中約兩成選民尚未確定投票對象，在2月8日投票日前，局勢有可能發生變化。

此次電話調查中約16.2萬人作出回答。