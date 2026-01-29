特朗普警告伊朗重啟談判否則「下次打擊更猛烈」 中方：希望美方避免火上澆油

在美國與伊朗關係緊張之際，負責中東地區美軍行動的美軍中央司令部周二宣布，其第九航空隊將舉行一場為期數天的大規模空軍戰備演習，以展示其在中央司令部責任區內快速部署、分散部署和持續作戰的能力。 美國總統特朗普昨日警告伊朗「時間無多」，要求盡快達成協議，否則「下一次打擊將更猛烈」。

「林肯號」駛入中東水域

美軍中央司令部的聲明說，此次演習旨在增強軍事裝備和人員的分散部署能力，強化區域夥伴關係，並為在中央司令部責任區內執行靈活應對行動做好準備。演習期間，美軍將向多個應急地點部署小分隊，並在小型、高效支援保障支持下，驗證快速部署、執行任務和撤離流程。 但中央司令部沒有介紹演習的具體日期和地點。

此次演習正值美國對伊朗不斷施加軍事壓力之際。前一天，中央司令部宣布「林肯號」航空母艦攻擊群已駛入中東水域。總統特朗普昨日在社交媒體說，一支龐大的艦隊正前往伊朗，已準備好迅速履行其使命，這支由「林肯號」航母率領的艦隊「比派往委內瑞拉的艦隊還要龐大」。他還說，時間無多，希望德黑蘭能夠迅速坐到談判桌前，並就一項「對各方都有利的協議」談判。他強調，伊朗不能擁有核武器。

特朗普要求伊朗「達成協議」，並稱正是因為伊朗此前未達成協議，美國去年發動了對伊朗的打擊行動。他威脅，「下一次打擊將更猛烈。不要讓這種事再次發生」。

此時正值華盛頓與德黑蘭，因伊朗鎮壓反政府示威而關係緊張之際。伊朗的示威自2025年12月底爆發，最初源於經濟不滿，後來轉變為反政府的大規模示威，從1月8日開始連續數日爆發大規模街頭示威。美國人權團體稱，已確認有超過6200人死亡，還說正調查逾1.7萬宗可能的死亡案例。

分析稱，美國的做法，有點類似於把槍口指到了伊朗的腦袋上，隨時可以開火。畢竟，這類真槍實彈的演習，演着演着說不定就變成真的，美軍也沒通報演習在哪兒搞，搞幾天。

伊朗國會國家安全與外交政策委員會發言人26日稱，如果美國發動任何侵略，伊朗的回應「絕不會僅限於美國的軍事基地或裝備」。擁有50萬正規軍和革命衛隊的伊朗，軍事實力據分析是委內瑞拉的3至5倍，包括超高音速導彈的強大導彈庫可以打到美軍中東所有基地，這還沒算上真主黨、胡塞武裝這些能騷擾美國的「小兄弟」。

中國代表：希望美方避免火上澆油

據中國常駐聯合國代表團網站網站消息，當地時間1月28日，中國常駐聯合國代表傅聰大使在聯合國安理會中東問題高級別辯論會上發言。傅聰在談及當前伊朗局勢時表示，伊朗的事情應由伊朗人民自主決定，中方希望並支持伊朗保持國家穩定，武力解決不了問題，任何軍事冒險行動只會將地區推向不可預知的深淵。