健康男飲汽水愛加一物 上癮後飲水難止渴 慘患糖尿須截肢

馬來西亞一名男子近日以自身慘痛經歷拍片警世，呼籲大眾切勿亂飲亂食，否則終會以健康作代價，「到時就算銀行戶口有多少錢，都買唔返失去的身體」。該名男子因長期嗜飲汽水，更習慣加入煉奶「甜上加甜」，最終患上嚴重糖尿病，不但雙腿需要截肢，視力亦出現模糊。

綜合馬來西亞《中國報》及《星洲網》報道，當地一間義肢製造商「Kedidi Kaki Palsu」早前在TikTok上載一段逾一分鐘的影片，分享一名糖尿病截肢男子的真實故事，希望提醒公眾關注飲食習慣對健康的長遠影響。

馬來西亞一名男子近日以自身慘痛經歷拍片警世，呼籲大眾切勿亂飲亂食，否則終會以健康作代價。

男子因長期嗜飲汽水，更習慣加入煉奶「甜上加甜」，最終患上嚴重糖尿病，不但雙腿需要截肢，視力亦出現模糊。

男子在片中語重心長地勸告：「等到你將來病咗，銀行入面有幾多錢都冇用。腳冇咗，眼又矇，你還可以做甚麼？」

影片中，男子回憶自己年輕時自覺身體健康，每日最少飲一罐汽水，有時甚至一天兩罐，而且飲用時必定加入煉奶。

影片中，男子回憶自己年輕時自覺身體健康，每日最少飲一罐汽水，有時甚至一天兩罐，而且飲用時必定加入煉奶，「嗰陣時雙腳都喺度，冇任何殘缺。汽水真係好飲，加鹽加煉奶更加好味」。他坦言，長期飲用高糖飲品後，已對清水失去感覺，喉嚨一乾，只覺得汽水才能解渴，但這種「滿足感」只是一瞬間，很快又再口渴，於是不斷重複飲用，陷入惡性循環。

最終，他被確診患上糖尿病，病情迅速惡化，雙腿先後需要截肢，視力亦受影響。男子在片中語重心長地勸告：「等到你將來病咗，銀行入面有幾多錢都冇用。腳冇咗，眼又矇，你還可以做甚麼？」

《中國報》引述「Kedidi Kaki Palsu」表示，他們經常接觸類似個案，不少求助者正是因長期飲用含糖飲料，導致糖尿病併發症，最終走到截肢一步。該公司希望透過分享真實經歷，提醒大眾及早重視飲食與生活習慣，避免重蹈覆轍。