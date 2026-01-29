泰國公共衞生部門發出警報，指當地部分果蝠被驗出帶有致命「尼帕病毒」（Nipah Virus）。雖然泰國境內目前尚未錄得人類確診個案，但當局不敢掉以輕心，已即時禁止在蝙蝠棲息地設立養豬場，並在各大國際機場加強對疫區入境旅客的篩查，嚴防病毒跨國滲入。

阻斷豬隻傳播鏈 禁蝙蝠區設養豬場

據《曼谷郵報》27日報道，泰國官員為了防止病毒在當地爆發，已頒布禁令，嚴禁在發現帶毒蝙蝠的地區經營養豬業。由於尼帕病毒能透過蝙蝠傳染豬隻，再經由豬隻大規模傳播予人類，此舉旨在切斷潛在的動物傳播鏈。

泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒 曼谷等3機場實施旅客篩查。資料圖片

朱萊博士在衛生部的新聞發布會上表示，泰國果蝠與印度發現的果蝠品種相似。雖然泰國蝙蝠的帶毒率約為10%，遠低於印度及孟加拉疫區的40%至50%，但居民仍需保持警惕，避免接觸蝙蝠排泄物或被其咬食過的果實。

比起本土蝙蝠，泰國當局更擔心境外輸入病例。目前孟加拉及印度西孟加拉邦正受疫情威脅，而該兩地均有直航機飛往曼谷素萬那普、廊曼及布吉國際機場。為此，上述三大機場已對來自疫區的旅客進行體溫篩查，特別留意過去21天內曾到訪爆發區、並出現發燒或呼吸道症狀的人士。

衞生部門提醒，尼帕病毒目前尚無有效疫苗或特效藥。感染者初步症狀與感冒相似，包括發燒、頭痛、肌肉痠痛及嘔吐，隨後可能出現頭暈、嗜睡，嚴重者更會引發腦炎導致昏迷。當局呼籲前往疫區或棲息地附近的民眾必須提高衞生意識。

尼泊爾加德滿都機場亦響警號 實施旅客篩查

另外，尼泊爾也開始在加德滿都機場和與印度接壤的其他陸路邊境口岸，對入境人員進行篩查。