日本時鐘酒店隔音好？ 樂手分享租房練琴相獲逾1200萬次瀏覽

更新時間：22:38 2026-01-28 HKT
發佈時間：22:38 2026-01-28 HKT

日本情侶入住愛情酒店（香港稱：時鐘酒店），相信是在情到濃時，享受浪漫時光。但一名低音大提琴樂手「りょーーちゃん」，卻是把愛情酒店當成練習室，帖文引來超過1200萬人次瀏覽。

帖文獲超過1200萬次瀏覽。X@ex_yoko
日本樂手分享租時鐘酒店作練琴之用。X@ex_yoko
日本樂手分享租時鐘酒店作練琴之用。X@ex_yoko
日本《宅宅新聞》（《NANA》）報道，該名樂手日前在X發文表示，自己要準備演奏會時靈機一動，認為愛情酒店有不錯隔音，故特意租用入住。因為這樣同時可不用花錢另找地方練習。

樂手入住時也向職員表明自己的情況，對方亦表示無問題，同意他可以在房間內練琴到凌晨2時。他在X分享帶著樂器入住的照片，直言：「我還真沒想到可以在愛情賓館練習樂器啊。」

