Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

桌球神童︱2歲英國得意B化身「戴維斯」 刷新兩項健力士紀錄

即時國際
更新時間：18:10 2026-01-28 HKT
發佈時間：18:10 2026-01-28 HKT

英國曼徹斯年僅兩歲的男童祖德・奧雲斯（Jude Owens），成功挑戰並刷新兩項健力士世界紀錄（Guinness World Records），成為英式桌球（Snooker）這項運動中最年輕的花式擊球紀錄保持者。

去年10月12日，當時只有兩歲零302天，來自曼徹斯特的祖德・奧雲斯於標準球桌上，精準地完成一次高難度的「撞墊入球」（Bank Shot），即利用球桌墊邊（Cushion）的反彈將球送入袋中。在此之前的五個星期，他亦成功完成一次「一桿兩球」（Double Pot），在一次揮桿中將兩顆球同時擊入袋中。

祖德・奧雲斯不僅成為史上完成兩種花式擊球的最年輕選手，更使他成為健力士世界紀錄歷史上最年輕的雙料紀錄保持者之一。

2025年的英國錦標賽上，祖德・奧雲斯獲得特別的登場儀式，並被認為是這項運動史上已知最年輕獲得贊助的球員。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
港聞
6小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
5小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
21小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
2026-01-27 18:37 HKT
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳「傑我睿」傳走數百億 官方：負責人正溝通兌付︱有片
灣區時事
8小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
9小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
10小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT