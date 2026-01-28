桌球神童︱2歲英國得意B化身「戴維斯」 刷新兩項健力士紀錄

英國曼徹斯年僅兩歲的男童祖德・奧雲斯（Jude Owens），成功挑戰並刷新兩項健力士世界紀錄（Guinness World Records），成為英式桌球（Snooker）這項運動中最年輕的花式擊球紀錄保持者。

去年10月12日，當時只有兩歲零302天，來自曼徹斯特的祖德・奧雲斯於標準球桌上，精準地完成一次高難度的「撞墊入球」（Bank Shot），即利用球桌墊邊（Cushion）的反彈將球送入袋中。在此之前的五個星期，他亦成功完成一次「一桿兩球」（Double Pot），在一次揮桿中將兩顆球同時擊入袋中。



祖德・奧雲斯不僅成為史上完成兩種花式擊球的最年輕選手，更使他成為健力士世界紀錄歷史上最年輕的雙料紀錄保持者之一。



2025年的英國錦標賽上，祖德・奧雲斯獲得特別的登場儀式，並被認為是這項運動史上已知最年輕獲得贊助的球員。