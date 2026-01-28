印度載高官飛機墜毀全員5人罹難 曾嘗試降落終偏離跑道

央廣網報道，28日上午，一架飛機在馬哈拉施特拉邦的一個機場降落時墜毀，無人生還。

馬哈拉施特拉邦副首席部長帕瓦爾在空難中身亡。Ｘ

據印度民航總局（DGCA）消息，馬哈拉施特拉邦副首席部長阿吉特·帕瓦爾（Ajit Pawar）與保安人員在飛機上。初步資訊顯示，機上連同飛行員共5人在事故中全部遇難。事故原因尚待查明。

帕瓦爾是印度民族主義大會黨（NCP）主席。



據機場方面證實，出事飛機當時正在嘗試降落，但偏離跑道，最終墜毀。據悉，這是一架龐巴迪的「利爾噴氣（Learjet）」45型飛機，是一架輕型公務機，是從孟買包租來的。