斯里蘭卡遊客疑一動作惹野象攻擊 抬起扯脫觀光車門猛撞 11歲童赤腳逃命

即時國際
更新時間：09:19 2026-01-28 HKT
發佈時間：09:19 2026-01-28 HKT

斯里蘭卡發生驚險野生動物襲擊事件。一批俄羅斯遊客日前參加當地野生動物觀光行程期間，因有人試圖餵食野象，引發象群激烈反應，其中一頭重約3噸的大象突然衝向載客觀光小巴，猛烈搖晃車身，甚至一度將車輪抬離地面，嚇得車上遊客倉皇逃生，最終連車門亦被扯下，場面驚心動魄。

來自俄羅斯喀山市的女遊客莉莉亞事後在網上分享驚險經歷。她表示，事發時一行人正乘坐小巴近距離觀賞野象，其間有一個家庭嘗試餵食大象，未料觸怒野象，釀成險象環生的事故。

網上流傳的片段顯示，大象走近車輛後突然發難，用力搖晃小巴，車身劇烈晃動，幾乎翻側。車上多名乘客慌忙下車逃生，其中包括一名11歲男童，在極度驚惶下赤腳逃生。其後，大象更將小巴車門扯下，直至現場管理人員開槍鳴示警告，野象才轉身離去。

莉莉亞憶述時仍然心有餘悸，形容事發前數分鐘她仍在拍攝影片，原以為是一次溫馨的旅遊體驗，卻瞬間演變成混亂逃生。她說：「我們的孩子被迫赤腳在馬路上逃跑，大象隨時可以踩死人，實在太可怕了，孩子被嚇壞了，這趟旅程我們一輩子都不會忘記。」

事件再度引起外界對野生動物旅遊安全的關注。專家提醒，野生動物具高度危險性，遊客切勿餵食或作出任何可能刺激動物的行為，以免引發不可預測的後果。

