多倫多降60厘米厚百年一遇大雪 街道埋雪下如災難片《明日之後》

更新時間：07:52 2026-01-28 HKT
發佈時間：07:52 2026-01-28 HKT

美國遭冬季風暴肆虐，多地釀成嚴重傷亡之際，加拿大同樣被暴雪橫掃。安大略省以至東岸地區出現罕見大雪，其中最大城市、安省首府多倫多降雪量更創歷來新高，市區積雪最深達約60厘米，街道與車輛被白雪吞沒，畫面震撼，不少網民形容猶如災難電影《明日之後》。

多倫多航班大亂學校停課　民眾直言「從未見過」

暴雪於周日持續降下，多倫多市民翌日清晨出門，赫然發現城市彷彿被「埋」在雪中。新聞社圖片及網上流傳的短片顯示，行車線與人行道難以分辨，人們出門要以雪撬代步，多部私家車被埋在厚厚的積雪之下，僅露出車頂。

市內交通大受影響，有市民受訪時表示，原定周日乘巴士前往渥太華，惟因大雪取消班次，周一清晨摸黑前往車站仍寸步難行，直言「從未見過這樣的大雪」。

航空運輸同樣陷入混亂。受降雪影響，多倫多主要機場周日已取消逾500班航班，截至周一下午，加拿大全國再有數百班機取消或延誤。多倫多地區多間學校宣布停課，市政府亦加派人手清理道路，呼籲市民避免非必要外出。

加拿大環境及氣候變化部指出，多倫多市中心累積降雪約61厘米，為有紀錄以來最高；多倫多皮爾遜國際機場亦錄得約46厘米降雪，創該機場單日降雪量新高。當局同時指出，今年1月份多倫多的總降雪量，已打破自1937年以來的歷史紀錄，成為觀測史上降雪最多的一個1月。

