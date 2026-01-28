Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北韓試射更新型大口徑火箭炮 金正恩親臨讚效果理想

即時國際
更新時間：07:13 2026-01-28 HKT
發佈時間：07:13 2026-01-28 HKT

北韓證實成功試射更新型大口徑火箭炮武器系統，領袖金正恩親自到場觀摩，並對試驗結果表示滿意。外界關注，平壤或正加快推進新一輪軍事技術升級。

朝中社報道，朝鮮導彈總局昨日（周一）進行一次旨在驗證新技術運用效能的試射，4枚大口徑火箭炮彈擊中距離發射點超過350公里外的海上目標，顯示武器系統的遠程精準打擊能力有所提升。

朝鮮導彈總局昨日（周一）進行一次旨在驗證新技術運用效能的試射，4枚大口徑火箭炮彈擊中距離發射點超過350公里外的海上目標。路透社
朝鮮導彈總局昨日（周一）進行一次旨在驗證新技術運用效能的試射，4枚大口徑火箭炮彈擊中距離發射點超過350公里外的海上目標。路透社

報道指，金正恩在現場視察整個試射過程，並對結果給予高度評價。他表示，勞動黨第九次代表大會將闡明進一步加強國家核戰爭遏制力的下一步構想，暗示北韓未來或在戰略武器發展上作出新部署。

另一方面，南韓軍方亦公布相關動向。韓國聯合參謀本部表示，朝鮮昨日下午向東部海域發射多枚彈道導彈，軍方正就導彈性能及飛行參數作進一步分析，並與美方保持緊密情報共享。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
14小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「走佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
12小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
20小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
17小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
14小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
11小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
20小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
11小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT