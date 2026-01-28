北韓試射更新型大口徑火箭炮 金正恩親臨讚效果理想

北韓證實成功試射更新型大口徑火箭炮武器系統，領袖金正恩親自到場觀摩，並對試驗結果表示滿意。外界關注，平壤或正加快推進新一輪軍事技術升級。

朝中社報道，朝鮮導彈總局昨日（周一）進行一次旨在驗證新技術運用效能的試射，4枚大口徑火箭炮彈擊中距離發射點超過350公里外的海上目標，顯示武器系統的遠程精準打擊能力有所提升。

朝鮮導彈總局昨日（周一）進行一次旨在驗證新技術運用效能的試射，4枚大口徑火箭炮彈擊中距離發射點超過350公里外的海上目標。路透社

報道指，金正恩在現場視察整個試射過程，並對結果給予高度評價。他表示，勞動黨第九次代表大會將闡明進一步加強國家核戰爭遏制力的下一步構想，暗示北韓未來或在戰略武器發展上作出新部署。

另一方面，南韓軍方亦公布相關動向。韓國聯合參謀本部表示，朝鮮昨日下午向東部海域發射多枚彈道導彈，軍方正就導彈性能及飛行參數作進一步分析，並與美方保持緊密情報共享。