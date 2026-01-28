Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國極寒風暴襲境-29度 意大利麵、廁紙凝固凌空懸掛片瘋傳

即時國際
更新時間：06:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-28 HKT

美國近日遭遇猛烈冬季風暴「芬恩」（Fern）侵襲，嚴寒天氣由中西部席捲南方及東北地區，多地氣溫急跌至歷史罕見水平。截至1月25日，風暴已造成至少7人死亡，超過80萬戶家庭及企業停電，全國交通大受影響，接近一半州份宣布進入緊急狀態。

「芬恩」橫掃多州最少7死　逾80萬戶停電

在極端低溫下，一段「意大利麵實驗」意外成為網絡熱話。前明尼阿波利斯KMSP電視台氣象主播珍妮佛麥德梅（Jennifer McDermed），日前在社交平台X分享她於寒流期間進行的簡單實驗，引起廣泛關注。她將一盤意大利麵連同叉子放置戶外，在氣溫降至攝氏零下29度、體感溫度低至零下43度的清晨，麵條於短時間內完全結冰，叉子懸在半空、凝固不動，畫面猶如時間被凍結。

麥德梅在帖文中寫道：「當然要來個意大利麵實驗。」相關照片及影片迅速在網上瘋傳，點閱次數超越950萬。有網民留言表示計劃自行嘗試，亦有人實測後證實，在密西根州將意大利麵放在戶外約20分鐘，已能完全凍結成型。

她其後再發文強調實驗「百分之百真實」，並笑言意大利麵仍放在自家陽台，邀請網友「來試吃」。雖然麥德梅近期已暫離KMSP電視台、搬到加州居住，但仍持續透過社交平台分享極端天氣的觀察與安全提醒。

另外，有人進行類似麥德梅的物件凝結實驗，先用衣架和梯子架起廁紙，然後向廁紙噴水，很快廁紙便凝固定型，當卸去衣架和梯子後，一捲廁紙在紙條支撐下，穩穩地凌空豎立在地面之上。

氣象部門指出，這波冬季風暴影響範圍廣泛，由德州一路延伸至東北新英格蘭地區，估計超過1.4億人受影響。多地學校停課、道路封閉，甚至原訂1月26日晚間舉行的參議院投票亦被迫延期。德州、路易斯安那州及田納西州等南方州份，氣溫較往年同期低出15至20度，對當地居民而言極為罕見。

專家呼籲民眾避免非必要外出，加強保暖並準備應急物資，預料嚴寒天氣及暴雪情況，需待1月26日後才會逐步緩和。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
14小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「走佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
12小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
19小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
16小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
13小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
11小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
20小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
11小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT