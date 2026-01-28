Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美駐華大使：特朗普邀請習近平8月至9月訪美

更新時間：05:05 2026-01-28 HKT
發佈時間：05:05 2026-01-28 HKT

美國駐華大使龐德偉表示，中國國家主席習近平已邀請美國總統特朗普於今年4月訪問中國，而特朗普亦已向習近平發出邀請，希望對方於8月至9月期間回訪美國。

龐德偉1月27日在香港出席活動期間接受彭博社訪問時披露相關安排。他指出，中美雙方已大致落實去年在釜山會晤中形成的多項共識，涵蓋芬太尼問題及大豆採購等具體領域，顯示兩國在務實合作方面取得實質進展。

美國駐華大使龐德偉表示，中國國家主席習近平已邀請美國總統特朗普於今年4月訪問中國，而特朗普亦已向習近平發出邀請，希望對方於8月至9月期間回訪美國。法新社
2025年10月30日，中國國家主席習近平與美國總統特朗普在韓國釜山舉行雙邊會晤。路透社
他透露，中方已履行大豆採購承諾，而兩國執法部門在打擊芬太尼問題上的合作亦日趨緊密，甚至首次在中國境內展開聯合行動。龐德偉形容，相關合作反映雙方在安全與經貿層面建立起更具操作性的溝通機制。

談及整體雙邊關係發展，龐德偉表示，中美在多個領域的互動已有所改善，氣氛較以往緩和。他認為，高層頻繁互動有助穩定關係，亦為後續合作創造空間。

另一方面，美國財政部長貝森特早前亦指出，中美關係目前處於「非常良好的平衡狀態」，並透露特朗普與習近平今年或有機會在不同場合會面多達四次。特朗普本人則於本月22日表示，習近平計劃於2026年底訪問美國。

