有片｜巴西民眾雨中集會撐博爾索納羅 突天降巨型閃電致89傷
更新時間：02:17 2026-01-28 HKT
發佈時間：02:17 2026-01-28 HKT
巴西前總統博爾索納羅因策劃政變未遂罪成，被判監27年，其支持者上周六（1月25日）在首都巴西利亞冒雨集會聲援，期間突遭雷擊，造成至少89人受傷，事件震動全國。
是次集會由國會議員費瑞拉（Nikolas Ferreira）發起，數以千計示威者聚集在市中心，高呼口號，要求當局為博爾索納羅提供「特赦」。集會期間天氣惡劣，雷雨交加，民眾撐着雨傘、身穿雨衣，未料上空突現猛烈雷電，擊中人群附近，引發恐慌。
網上流傳多段現場片段顯示，雷電劃破天際，伴隨巨大轟鳴聲，部分示威者當場被嚇至呆立不動，亦有人應聲倒地，周邊群眾急忙上前攙扶。另一段影片則拍到，原本此起彼落的口號聲，瞬間被雷聲「腰斬」，白光直劈地面，場面驚心動魄。
博爾索納羅於2022年大選中敗予現任總統盧拉後，被控策劃推翻選舉結果。巴西最高法院去年11月作出歷史性裁決，裁定其政變未遂罪名成立，並指他曾涉計劃暗殺盧拉等政要。博爾索納羅現正被關押於巴西利亞的帕普達監獄。
當局表示，雷擊事故傷者多為輕傷，已送院治理，未有死亡報告。事件亦引發外界關注大型集會在惡劣天氣下的安全風險。
